DOLAR
40,53 0%
EURO
47,61 0%
ALTIN
4.352,92 0%
BITCOIN
4.782.807,71 -0,06%

Sakarya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 26.07.2025 19:34
Güncelleme Tarihi: 26.07.2025 19:39
Sakarya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Beylice ile Hacımbey mahalleleri arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi.

İhbar üzerine, Sakarya ve Düzce'den Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri hızlıca bölgeye sevk edildi. Rüzgarın etkisi altında alevlerin yayılmasına sebep olan durumsal risklere karşı, yangın söndürme helikopteri de devreye girdi.

Düzce'nin Gümüşova ilçesi Yeşilyayla köyü mevkisine etki eden yangına karşı ekipler, hem havadan hem de karadan yoğun bir mücadele gerçekleştirdi. Yangın söndürme çalışmalarına bölge halkı da destek vererek katkıda bulundu.

Ekiplerin özverili çalışmalarıyla, yangın kısmen kontrol altına alınırken, bölgede geniş çaplı soğutma çalışmaları başlatıldı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan ile Sakarya Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca ve diğer yetkililer, olay yerinde incelemelerde bulundular.

Vali Aslan, yangının Hacımbey Mahallesi'nde başlamasının ardından rüzgar ile Gümüşova ilçesi Yeşilyayla köyünün kırsal alanına da yayıldığını açıkladı. Yaklaşık 50 hektar alanda etkili olan bu yangın için, meteorolojik uyarılar göz önünde bulundurularak gerekli ön çalışmaların yapıldığını belirtti.

Yangın haberi alındıktan sonra tüm olanaklarla hızlı bir müdahale gerçekleştirdiklerini vurgulayan Aslan, yangının çevrelendiğini ve bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Ayrıca, yangın söndürme çalışmaları esnasında ekipler ile destek olan vatandaşlara ve gönüllülere teşekkürlerini iletti.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor.

İLGİLİ HABERLER

ÖTV Düzenlemesiyle Fiyatlar Uçuşa Geçiyor: Hangi Araçlar ucuzlayacak?

Meteoroloji Uyardı: İstanbul'a Yağmur Geliyor

TEMU Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor

MHRS'de Randevu Zorluğu Tarihe Karışıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli D-100 Kara Yolunda Zincirleme Kaza: 2 Yaralı
2
Zafer Partisi Başkanı Ümit Özdağ, Nevşehir’de Ziyaretler Gerçekleştirdi
3
Kocaeli'de Filistin'e Destek Yürüyüşü: 60 Binden Fazla Ölü, 125 Binden Fazla Yaralı
4
Bingöl'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
5
Bursa'da Orman Yangını: Gürsu ve Kestel Arasındaki Alevlere Müdahale Sürüyor
6
Elazığ'da Kırsal Alanda Bir Yangın Daha: Ekipler Alevlere Müdahale Ediyor

MHRS'de Randevu Zorluğu Tarihe Karışıyor

TOKİ 56 İl'de Müzayedeye Hazır: 5-6 Ağustos Tarihlerine Dikkat!

Yıpranma Payı Kaldırıldı: Erken Emeklilik Bekleyenler Dikkat!

2025 Temmuz: Emeklilere 32.000 TL Promosyon Fırsatı

Kavurucu Sıcaklar Klima Fiyatlarını Yüzde 70 Artırdı

Yumurta Fiyatlarında Tarihi Değişiklik: İhracat Kesintileri Kaldırıldı!

ÖTV Düzenlemesiyle Fiyatlar Uçuşa Geçiyor: Hangi Araçlar ucuzlayacak?

Merkez Bankası Faiz Düşürdü, Mevduat Faizleri Çakıldı! Yeni Oranlar Burada

TEMU Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor

Google One Abonelik Ücretlerine Yüzde 400 Zam Geliyor!

Meteoroloji Uyardı: İstanbul'a Yağmur Geliyor

Merkez Bankası'ndan Kredi Kartı ve Nakit Avans Faizlerine İndirim