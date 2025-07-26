Sakarya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Beylice ile Hacımbey mahalleleri arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi.

İhbar üzerine, Sakarya ve Düzce'den Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri hızlıca bölgeye sevk edildi. Rüzgarın etkisi altında alevlerin yayılmasına sebep olan durumsal risklere karşı, yangın söndürme helikopteri de devreye girdi.

Düzce'nin Gümüşova ilçesi Yeşilyayla köyü mevkisine etki eden yangına karşı ekipler, hem havadan hem de karadan yoğun bir mücadele gerçekleştirdi. Yangın söndürme çalışmalarına bölge halkı da destek vererek katkıda bulundu.

Ekiplerin özverili çalışmalarıyla, yangın kısmen kontrol altına alınırken, bölgede geniş çaplı soğutma çalışmaları başlatıldı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan ile Sakarya Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca ve diğer yetkililer, olay yerinde incelemelerde bulundular.

Vali Aslan, yangının Hacımbey Mahallesi'nde başlamasının ardından rüzgar ile Gümüşova ilçesi Yeşilyayla köyünün kırsal alanına da yayıldığını açıkladı. Yaklaşık 50 hektar alanda etkili olan bu yangın için, meteorolojik uyarılar göz önünde bulundurularak gerekli ön çalışmaların yapıldığını belirtti.

Yangın haberi alındıktan sonra tüm olanaklarla hızlı bir müdahale gerçekleştirdiklerini vurgulayan Aslan, yangının çevrelendiğini ve bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Ayrıca, yangın söndürme çalışmaları esnasında ekipler ile destek olan vatandaşlara ve gönüllülere teşekkürlerini iletti.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor.