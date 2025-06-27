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Sakarya'daki Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki orman yangınına 105 personel ve 9 hava aracıyla müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 14:18
Sakarya'daki Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Sakarya'da Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, Hacıyakup Paşalar mevkisinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan etkili müdahale devam ediyor.

Yangının henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığı bildirildi. Yangın ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmalarında, 7 yangın söndürme helikopteri ve 2 yangın söndürme uçağı da kullanılmakta. Toplamda 105 personel ve 24 araç bu sürece destek veriyor.

Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangından etkilenen kimse olmadığı belirtilerek, yangın söndürme çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği vurgulandı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. İhbar...

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için helikopter desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. İhbar...

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için helikopter desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor.

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