Sakarya'daki Orman Yangınında Yaralanan Kedi Tedavi Altına Alındı

Sakarya'dan Bilecik'e Sıçrayan Yangında Yaralanan Kedi Tedavi Altında

Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayıp Bilecik'e ulaşan orman yangınında ağır yaralanan bir kedi, veterinerler tarafından tedavi altına alındı. Yangın, 20 Temmuz'da Geyve'nin Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi ve bir gün sonra Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırlarına ulaştı.

Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları yürüten ekipler, yaralı kediyi bularak Osmaneli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim etti. İlk muayene sırasında kedinin vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar olduğu belirlendi.

Kedinin Adı 'Umut'

Tedavi sürecini üstlenen veteriner hekim Abdullah Tetik, kedinin bitkin olduğunu ve yürümekte zorluk çektiğini ifade etti. Kedinin yangında hasar gören bacaklarını iyileştirmek için bandajlama yapıldığını kaydeden Tetik, şöyle konuştu: "Genel durumunu takip ediyoruz. Dokularının iyileşmesi biraz zaman alacak. Bu süre zarfında onun için en iyisini yapacağız."

'Umut' adını verdiği kediyi tedavi tamamlandıktan sonra sahiplendirmeyi planladıklarını belirten Tetik, yangın nedeniyle merkezlerine gelen diğer hayvanların tedavi edilerek sahiplendirileceği ya da doğal yaşamlarına bırakılacağı bilgisini verdi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayıp Bilecik'e ulaşan orman yangınında vücudunda yanıklar oluşan kedi, Osmaneli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayıp Bilecik'e ulaşan orman yangınında vücudunda yanıklar oluşan kedi, Osmaneli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.