Sakarya'dan Filistin'e Destek: Küresel Sumud Filosu'na Selam

Sakarya'da Destek Açıklaması

Sakarya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda katılımcılar sloganlar atıp dua etti.

Programda konuşan Anadolu İlim İrfan Kültür Derneği Başkanı Erol Demir, Sakarya'dan dünyaya seslendiklerini belirtti. Demir, 'Yeryüzündeki 2 milyar Müslüman adına bir damla su Gazze'ye sokamadığımız için, bir dilim ekmek sokamadığımız için boynumuz büküktür. Bunun mahcubiyetini yaşıyoruz.' dedi.

Abdurrahman Genco ise Gazze'deki açlık ve siyonist kuşatmanın İslam ümmeti başta olmak üzere tüm dünyanın utanç kaynağı olmaya devam ettiğini ifade etti. Genco, 'Gazze'de iki yıldır yaşanan katliam ve soykırımın tahammül edilemez bir noktaya ulaştığına değinerek, Gazze'de soykırım suçu açıkça, dünyanın gözünün içine baka baka işlenirken, sivil halka yönelik abluka ile Gazze halkı açlığa mahkum edilmekte ve uluslararası hukuk açısından tüm suçlar işlenmektedir. Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail imha savaşı sonucunda 18 binden fazla öğrenci şehit oldu, tüm eğitim kurumlarının yıkılması sonrası 4 bin 500 üniversite öğrencisi üniversitelerine kayıt yaptıramadı.' ifadelerini kullandı.

Genco, Gazze'ye uygulanan ablukanın kırılması için daha önce Vicdan, Madleen ve Hanzala gemileriyle yapılan teşebbüslerin ardından, bugünlerde Marc to Gaza ve Sumud filolarıyla yeni bir aşamaya geçildiğini aktardı. 44 ülkeden yüzlerce aktivist ile 80'i aşkın gemi ve yelkenli'nin katılımıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nu kutladıklarını ve selamladıklarını söyledi.