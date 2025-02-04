Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ndeki Yasa Dışı Dinleme Davası Devam Ediyor

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nde yürütülen yasa dışı dinleme davasında, eski Emniyet Müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay'ın da aralarında bulunduğu toplam 11 sanığın yargılanmasına devam edildi. Dava, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmada ele alındı.

Duruşmaya tutuksuz sanıklar A.Y., G.A., M.D., E.Ö., Z.T. ve M.I. ile taraf avukatları katılım gösterdi. Mahkeme, celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından bazı sanık avukatlarının soruşturmanın genişletilmesi talebine yanıt verdi.

Cumhuriyet savcısı, bu talebin dosyaya katkı sağlamayacağı gerekçesiyle reddini istedi. Mahkeme heyeti de, sanık avukatlarının taleplerini kabul etmedi. Savcılığın esas hakkındaki görüşünü açıkladığı duruşmada, sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini talep etti. Sanık avukatları müvekkillerinin beraati yönünde beyanlarda bulundu.

Müşteki avukatları ise sanıkların cezalandırılmasını istedi. Dava heyeti, firari sanıklar hakkında yakalama kararının devamına ve hükmün açıklanması için dosyanın incelemeye alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianame detaylarına göre, aralarında eski il emniyet müdürleri ve firari birkaç görevlinin bulunduğu 10 sanığın, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, haberleşmenin gizliliğini ihlal, iftira, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği gibi çeşitli suçlardan yargılandığı belirtiliyor. Firari sanık Murat Akça'nın eşi Deniz Akça'nın dosyası da, bu dava ile birleştirildi.