Sakarya Hendek'te Fabrika Kazası: Çelik Borular Arasında Sıkışan İşçi Öldü

Üretim hattında yaşanan kazada kurtarma ekipleri müdahale etti

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir çelik boru fabrikasında meydana gelen kazada, üretim hattında çalışan Hakan Ö iki boru arasında sıkıştı.

Olayın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk kontrolde Hakan Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hastaneye gelen yakınları olayın ardından sinir krizi geçirirken, soruşturma yetkililer tarafından sürdürülüyor.

