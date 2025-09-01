DOLAR
41,12 0,1%
EURO
48,17 -0,18%
ALTIN
4.596,66 -0,75%
BITCOIN
4.473.939,16 0,28%

Sakarya Hendek'te Fabrika Kazası: Çelik Borular Arasında Sıkışan İşçi Öldü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çelik boru üretim hattında sıkışan işçi Hakan Ö. hayatını kaybetti; cenazesi Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 22:40
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 22:55
Sakarya Hendek'te Fabrika Kazası: Çelik Borular Arasında Sıkışan İşçi Öldü

Sakarya Hendek'te Fabrika Kazası: Çelik Borular Arasında Sıkışan İşçi Öldü

Üretim hattında yaşanan kazada kurtarma ekipleri müdahale etti

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir çelik boru fabrikasında meydana gelen kazada, üretim hattında çalışan Hakan Ö iki boru arasında sıkıştı.

Olayın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk kontrolde Hakan Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hastaneye gelen yakınları olayın ardından sinir krizi geçirirken, soruşturma yetkililer tarafından sürdürülüyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çalıştığı fabrikada çelik borular ile duvar arasında sıkışan işçi...

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çalıştığı fabrikada çelik borular ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çalıştığı fabrikada çelik borular ile duvar arasında sıkışan işçi...

İLGİLİ HABERLER

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sokağın Adı: Hüma — Hüma Hatun Sokağı Belgeseli
2
Kastamonu-Karabük sınırında ikinci orman yangınına müdahale sürüyor
3
Kocaeli'de Otobüs Şoförü Heimlich ile 3 Yaşındaki Çocuğu Kurtardı
4
Tammun'da araca ateş: Aynı aileden 5 Filistinli yaralandı
5
Kocaeli'de "Barış İçin Sessizlik" Etkinliği Düzenlendi
6
Mersin'de 16 Yaşındaki Kız Otomobilde Silahla Ölü Bulundu — 3 Gözaltı
7
Tülay Hatimoğulları Diyarbakır'da 1 Eylül Dünya Barış Günü Yürüyüşünde

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark