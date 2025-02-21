Sakarya, Kocaeli, Bartın ve Zonguldak'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Kar yağışı Sakarya, Kocaeli, Bartın ve Zonguldak'ta ulaşımı aksatıyor; ekipler tuzlama ve kar küreme çalışmaları yapıyor.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 12:09
Sakarya, Kocaeli, Bartın ve Zonguldak'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Kar Yağışı Sakarya, Kocaeli, Bartın ve Zonguldak’ta Etkili Oluyor

Sakarya, Kocaeli, Bartın ve Zonguldak’ta etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor. Sakarya'da dün başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ederken, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte yollar, çatılar ve araçlar beyaz örtüyle kaplandı.

Sakarya'da sürücüler, kar nedeniyle yolları dikkatli biçimde kullanıyor. Belediye ve Karayolları ekipleri, yollarda tuzlama ve kar küreme çalışmaları yürütüyor.

Kocaeli'de Karla Mücadele

Kocaeli'de dün gece başlayarak sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışmalarını gerektirdi. Ekipler, kentin birçok noktasında kar temizleme ve tuzlama faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Yağışın etkisiyle bazı trafik kazalarının meydana gelmesi sonucu Kuzey Marmara Otoyolu'nda tedbirler alınırken, Körfez ve Derice ilçelerinde araçların ilerlemesi güçleşti. D-100 kara yolunda meydana gelen bir tır kazası nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı.

Bartın'da Zorlu Hava Koşulları

Bartın’da soğuk hava ve kar yağışı, ulaşımda zaman zaman aksama yaratıyor. Kent merkezi, kar nedeniyle trafiğe kapandı. Birçok araç buzda kayarak yolda kaldı. Karla mücadele ekipleri, hem kent merkezinde hem de çevre yollarında kar temizleme çalışmaları yürütüyor.

Kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen Bartın'da, çocuklar karın keyfini çıkarmak için sokaklarda eğleniyor.

Zonguldak’ta Kar Engelleri

Zonguldak’ta sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, vatandaşları zor durumda bıraktı. İşe gitmek isteyenler, yolda kalırken, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne ulaşmaya çalışanlar da güçlükler yaşadı.

Zonguldak Belediyesi, özel araçların trafiğe çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunurken, kar temizleme çalışmaları da devam ediyor. Valilik, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosikletli kuryelerin trafiğe çıkmasını yasakladı. Ayrıca, Zonguldak-İstanbul kara yolu, ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Kara yolları ekipleri, Zonguldak-Ankara ve Zonguldak-İstanbul güzergahlarında kar temizleme çalışmaları yapıyor. Zincirsiz veya kar lastiği olmayan araçların geçişlerine izin verilmiyor.

Kocaeli'de geceden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı....

Kocaeli'de geceden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı. D-100 kara yolunun Dilovası geçişi İstanbul istikametinde bir tırın yolda kalması ve ardından belediye otobüsünün makaslaması sonucu yol ulaşıma kapandı.

Kocaeli'de geceden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı....

Kocaeli'de geceden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı. D-100 kara yolunun Dilovası geçişi İstanbul istikametinde bir tırın yolda kalması ve ardından belediye otobüsünün makaslaması sonucu yol ulaşıma kapandı.

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