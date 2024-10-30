Sakarya Üniversitesi'nde 'Göç ve Medya' Paneli Gerçekleştirildi

Sakarya Üniversitesi'nde 'Göç ve Medya' Paneli

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen, TÜBİTAK ve Adapazarı Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu''nda 'Göç ve Medya' paneli yer aldı.

Panelin Moderasyonu ve Konuşmacıları

SAÜ Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen panel, Marka Konseyi Üyesi ve iletişim danışmanı Harun Emre Karadağ tarafından moderatörlük yapıldı. Panelde TRT Haber Kanalı Koordinatörü Ahmet Görmez, gazeteciler Kemal Öztürk ve Alpaslan Düven gibi önemli isimler konuşmacı olarak yer aldı.

Ahmet Görmez'in Açıklamaları

Panelde konuşan Görmez, savaş nedeniyle ülkelerinden göç eden bireylerin karşılaştıkları zorluklara değindi. "Savaştan kaçanlar, genellikle 'Artık vatanım yok,' diyerek acılarını ifade ediyorlar. Vatan kavramı her şeyden önemli,” dedi. Göç olgularının tarihsel bağlamını da ele alarak, Libya, Suriye gibi kriz bölgelerinde yaşananları örnek gösterdi.

Kemal Öztürk'ün Vurguları

Gazeteci Kemal Öztürk, iletişim kuramlarının artık güncelliğini yitirdiğini vurguladı. "Sosyal medyanın etkisiyle bu kavramların yeniden tanımlanması gerektiğine inanıyorum," diyerek, doğru haberin yayılma hızının yalan haberden 10 kat daha fazla olduğunu ortaya koyan bir araştırmaya dikkat çekti.

Alpaslan Düven ve Medya Dili

Gazeteci Alpaslan Düven, İngiltere'nin bu yıl 30 bin düzensiz göçmen kabul ettiğini hatırlatarak, medyanın göçmenlere karşı dilinde değişim olup olmadığını sorguladı. "Medya, bazı durumlarda göçmenleri antipatik gösterme yoluna gidiyor ve bu da toplumsal antipati oluşturabiliyor,” şeklinde konuştu.

Panelin Sonuçları ve Süreç

Panelin sonunda, katılımcılar sunulan konular üzerine sorularını yönlendirdiler. Sempozyumun devamında göçün ekonomik, siyasi, hukuki ve kültürel boyutları ele alınmaya devam edilecektir.