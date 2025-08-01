Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde 3 Bin 263 Öğrenci Mezuniyet Heyecanı Yaşadı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mezuniyet Töreni

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreninde 3 bin 263 öğrencisini bir araya getirdi. Esentepe Yerleşkesindeki Spor Bilimleri Fakültesi Stadyumu'nda gerçekleştirilen tören, mezun öğrencilerin kortej geçişiyle başladı.

Rektör Sarıbıyık'tan Mezunlara Özgü Öneriler

Programda konuşan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, üniversitenin mezuniyet törenindeki heyecan, mutluluk ve gururu paylaştı. Mezuniyetin, gençlerin yeni bir başlangıcının habercisi olduğunu ifade eden Sarıbıyık, "Bu anlamlı günde, değerli mezunlarımızı göstermiş olduğunuz emekleriniz için yürekten kutluyorum" dedi.

Ailelere Teşekkür ve Destek Mesajı

Mezunların başarılarında ailelerin büyük rolü olduğunu vurgulayan Sarıbıyık, ailelere de teşekkür etti. "Bugün burada sizlerin en az çocuklarınız kadar gururlu olduğunuzu biliyorum" diyerek, mezun öğrencilerin her zaman yanında olan akademik ve idari personele, kent yöneticilerine, sivil toplum kuruluşlarına ve iş dünyası yöneticilerine teşekkür etti.

Akreditasyon ve Başarılar

Sarıbıyık, SUBÜ'nün sahip olduğu ödüller ve 2025 yılında Yüksek Öğretim Kalite Kurulundan almış olduğu 5 yıllık akreditasyonu ile öğrencilerine sunduğu eğitim kalitesini öne çıkardı. Gençlere hitap eden Rektör, "Sizler, ulusal ve uluslararası alanda örnek gösterilen bir üniversitenin mezunusunuz. Ülkemizin kültür elçisi ve ticaret elçisi olacaksınız" dedi.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Öğrencilere kendi potansiyellerine inanmalarını tavsiye eden Sarıbıyık, engeller karşısında asla pes etmemeleri gerektiğini belirtti. Mezuniyetin ardından, katılımcılara dünya genelinde yaşanan zorluklara dikkat çekti ve İsrail'in zulmünü lanetledi. Öğrencilere, üniversiteyle bağlantılarını sürdürmeleri için mezun bilgi sistemine kayıt olmaları çağrısında bulundu.

TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan'dan Destek

TBMM KEFEK Başkanı ve Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan da, üniversitenin güçlü akademik kadrosuna dikkat çekti. Mezun öğrencilerinin kentle bağlarını koparmamaları gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "İnşallah mezunlarımız hayatlarında her ne arzu ediyorsa o olur" diyerek, öğrencilere çalışma hayatlarında başarılar diledi.

Tören, dereceyle mezun olan öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi. Etkinliğe, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Barosu Başkanı Musa Adıyaman ve diğer önemli isimler katıldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), 2024-2025 akademik yılında mezun olan 3 bin 263 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. Törene, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, TBMM KEFEK Başkanı ve Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Barosu Başkanı Musa Adıyaman, eski Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Ali Çelik, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve aileler katıldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), 2024-2025 akademik yılında mezun olan 3 bin 263 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. Törene, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, TBMM KEFEK Başkanı ve Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Barosu Başkanı Musa Adıyaman, eski Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Ali Çelik, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve aileler katıldı.