Sakarya ve çevre illerden İsrail'in Sumud Filosu saldırısına tepki

Zonguldak, Bolu, Sakarya ve Düzce'de vatandaşlar, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki gösterdi. Kent merkezlerinde toplanan gruplar sloganlar attı, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı ve Gazze için dualar etti.

Zonguldak

Zonguldak'ta kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde bir araya gelen vatandaşlar, filoya saldırı düzenleyen İsrail aleyhine slogan attı. Katılımcılar ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli pankartlar taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Hamza Girgin, saldırının hukukun, vicdanın ve insanlık onurunun açıkça çiğnenmesi anlamına geldiğini belirtti. Girgin, İsrail'in sicilinin belli olduğunu vurgulayarak, "On yıllardır Filistin halkını abluka altında tutan, şehirleri yıkan, sivilleri hedef alan, çocukları katleden bu işgal rejimi bugün bir kez daha vahşetini sergilemektedir." dedi ve Gazze'de iki yılı aşan soykırımın denizlerde sivil yardım gemilerine yönelik saldırıyla devam ettiğine dikkat çekti.

Bolu

Bolu Kent Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar filoya yönelik saldırıyı protesto etti. Marşlar eşliğinde yürüyen grup, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile pankartlar taşıdı. Yapılan açıklamanın ardından katılımcılar Gazze için dua etti.

Sakarya

Sakarya Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, saldırıda bulunan İsrail aleyhine çeşitli sloganlar attı. Katılımcılar Türk ve Filistin bayrakları ile pankartlar taşıdı ve açıklamanın ardından dualar yapıldı.

Düzce

Düzce Cedidiye Meydanı'nda toplanan vatandaşlar sloganlarla tepkilerini dile getirdi. Eyleme, Mavi Marmara Gemisinde bulunan eski AK Parti Düzce Milletvekili İbrahim Korkmaz da katıldı. Katılımcılar ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki gösterdi; alanda toplananların dualar eşliğinde sabah namazına kadar nöbet tutacağı belirtildi.

Düzce’de İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki gösterildi. Cedidiye Meydanı'nda toplanan vatandaşlar slogan attı.