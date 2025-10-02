Sakarya ve çevre illerden İsrail'in Sumud Filosu saldırısına tepki

Zonguldak, Bolu, Sakarya ve Düzce'de vatandaşlar İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını sloganlar, bayraklar ve dualarla protesto etti.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 01:06
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 01:21
Sakarya ve çevre illerden İsrail'in Sumud Filosu saldırısına tepki

Sakarya ve çevre illerden İsrail'in Sumud Filosu saldırısına tepki

Zonguldak, Bolu, Sakarya ve Düzce'de vatandaşlar, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki gösterdi. Kent merkezlerinde toplanan gruplar sloganlar attı, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı ve Gazze için dualar etti.

Zonguldak

Zonguldak'ta kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde bir araya gelen vatandaşlar, filoya saldırı düzenleyen İsrail aleyhine slogan attı. Katılımcılar ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli pankartlar taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Hamza Girgin, saldırının hukukun, vicdanın ve insanlık onurunun açıkça çiğnenmesi anlamına geldiğini belirtti. Girgin, İsrail'in sicilinin belli olduğunu vurgulayarak, "On yıllardır Filistin halkını abluka altında tutan, şehirleri yıkan, sivilleri hedef alan, çocukları katleden bu işgal rejimi bugün bir kez daha vahşetini sergilemektedir." dedi ve Gazze'de iki yılı aşan soykırımın denizlerde sivil yardım gemilerine yönelik saldırıyla devam ettiğine dikkat çekti.

Bolu

Bolu Kent Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar filoya yönelik saldırıyı protesto etti. Marşlar eşliğinde yürüyen grup, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile pankartlar taşıdı. Yapılan açıklamanın ardından katılımcılar Gazze için dua etti.

Sakarya

Sakarya Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, saldırıda bulunan İsrail aleyhine çeşitli sloganlar attı. Katılımcılar Türk ve Filistin bayrakları ile pankartlar taşıdı ve açıklamanın ardından dualar yapıldı.

Düzce

Düzce Cedidiye Meydanı'nda toplanan vatandaşlar sloganlarla tepkilerini dile getirdi. Eyleme, Mavi Marmara Gemisinde bulunan eski AK Parti Düzce Milletvekili İbrahim Korkmaz da katıldı. Katılımcılar ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki gösterdi; alanda toplananların dualar eşliğinde sabah namazına kadar nöbet tutacağı belirtildi.

Düzce’de İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki gösterildi. Cedidiye...

Düzce’de İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki gösterildi. Cedidiye Meydanı'nda toplanan vatandaşlar slogan attı.

Düzce’de İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki gösterildi. Cedidiye...

İLGİLİ HABERLER

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van, Muş ve Bitlis'te 'Küresel Sumud Filosu'na Saldırıya Kitlesel Tepki
2
Kars'ta Akraba Kavgası: 5 Yaralı, 6 Şüpheli Gözaltında
3
Elazığ'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
4
Batı Şeria'da İsrail Ordusu Filistin Sağlık Ekibine Saldırdı
5
Ankara'da Küresel Sumud Filosu Protestosu: ABD Büyükelçiliği Önünde Tepki
6
Bakan Işıkhan, İsrail'in Küresel Sumud Filosu saldırısını lanetledi
7
İzmir, Aydın ve Uşak'ta Küresel Sumud Filosu'na İsrail Saldırılarına Tepki

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin