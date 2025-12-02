Sakarya'ya 10 Bin Kapasiteli Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Kampüsü

Sakarya’da Avrupa standartlarında sokak hayvanları kampüsü hizmete girdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Kampüsü ve Rehabilitasyon Merkezi, Türkiye’ye örnek bir model olarak kapılarını patili dostlara açtı. Toplam 105 dönümlük arazide kurulan tesise ilk etapta 150 köpek kabul edildi.

Tesisin özellikleri ve kapasitesi

Kampüs; 10 bin hayvana ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahip olacak şekilde planlandı. İçerisinde pati kafe, köpek parkı, açık hava amfisi, hayvan kütüphanesi ile kapsamlı tedavi ve rehabilitasyon merkezleri yer alıyor. Ayrıca anne-yavru hayvanlar için özel bölümler, engelli hayvanlar için rehabilitasyon ve bakım üniteleri tesis bünyesinde bulunuyor. Tesisin besleme ihtiyacı ise Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu öz üretim faaliyeti ile karşılanacak.

Süreç ve uyum

İçişleri Bakanlığı’nın sokak hayvanlarıyla ilgili ülke genelinde hızlandırdığı sürece en hızlı entegre olan şehirlerden biri olarak Sakarya, Büyükşehir’in bu adımıyla ön plana çıktı. Kurulan kampüs, sokak hayvanlarının tedavi, rehabilitasyon ve sahiplendirme süreçlerinin modern koşullarda yürütülmesi amacıyla tasarlandı.

Yetkili ziyaretleri ve açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile birlikte tesisi ziyaret ederek bölümleri inceledi. Yavuz, projenin şehir için bir ilk olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Sakarya, marka şehir olma yolunda her geçen gün yeni adımlar atıyor. Şehrimiz birçok alanda ilklere, yeniliklere ve güzelliklere ev sahipliği yapıyor. Bu güzelliklerden biri de bugün burada gördüğümüz, canlarımız olan kedi ve köpekler için oluşturulan bu kapsamlı yaşam alanıdır. Ameliyathanelerin, bakım ünitelerinin, serbest dolaşım alanlarının bulunduğu, ziyaretçilerin ve çocuklarımızın hayvan sevgisini deneyimleyebileceği bu tesis gerçekten örnek bir çalışma olmuş. 10 bin hayvana ev sahipliği yapabilecek büyük bir kapasiteye sahip. Sokak hayvanlarının alımı da başlamış durumda ve süreç artarak devam edecek. Burası tam anlamıyla bir yaşam alanı haline gelecek. Türkiye’de diğer şehirlere de örnek olacak niteliktedir. İyi ki yaptınız başkanım. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise tesisin kapsamını anlatarak, "Türkiye’nin değil, Avrupa’nın en detaylı tesislerinden birini Sakarya’mıza kazandırdık. Çocukların, ailelerin ve ziyaretçilerin hayvanlarla iç içe vakit geçirebildiği, sokak hayvanlarının ise sağlıklı, güvenli ve modern bir ortamda yaşamlarını sürdürebildiği örnek bir çalışma ortaya koyduk. Hedefimiz, şehir genelindeki sokak hayvanı sorununu kontrollü şekilde çözmek ve can dostlarımızı en doğru şartlarda yaşatmak. Bu tesiste de bahsettiğimiz kriterleri karşılayan, modern, hayvanların sağlıkla, serbest şekilde, rehabilite vaziyette yaşam sürebilecekleri alanları tesisimizde görebilirsiniz. Tüm yönleriyle bu alanda ülkemizdeki her bir yerel yönetime örnek olduk ve her gün tesisimize ülkenin dört bir yanından ziyaretler gerçekleşiyor. Bu gerçekten bizim için bir gururdur" dedi.

Kampüs, sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmayı, tedavi ve sahiplendirme süreçlerini sistematik hale getirmeyi amaçlayan kapsamlı bir model sunuyor ve ülke genelindeki yerel yönetimler için örnek teşkil edecek nitelikte planlandı.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN SOKAK HAYVANLARIYLA İLGİLİ TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLAN 10 BİN HAYVAN KAPASİTESİ, PATİ KAFE, KÖPEK PARKI, AÇIK HAVA AMFİSİ, HAYVAN KÜTÜPHANESİ, TEDAVİ MERKEZLERİNİN YER ALDIĞI SOKAK HAYVANLARI DOĞAL YAŞAM KAMPÜSÜ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ, 150 KÖPEĞİN KABULÜNÜ YAPARAK KAPILARINI PATİLİ DOSTLARA AÇTI