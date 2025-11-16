Sakarya'ya Yeni Köprü ve Duble Yol Geliyor — Alemdar Açıkladı

Sakarya'ya yeni köprü ve duble yol müjdesi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Yazlık Katlı Kavşağı inşaatı başlamadan önce bölge trafiğini rahatlatmak amacıyla bir alternatif güzergah oluşturacaklarını duyurdu. Proje, Prof. Dr. Sebahattin Zaim Bulvarı üzerinden yeni köprü ve duble yol yapımını kapsıyor.

Projenin detayları

Yazlık Kavşağı projesinin inşaat sürecinde yaşanabilecek aksamaları önlemek için planlanan alternatif güzergah kapsamında, Prof. Dr. Sebahattin Zaim Bulvarı’nda (Yazlık Kavşağı mevkisinden itibaren) 11 metre genişliğinde ve 45 metre uzunluğunda yeni bir köprü inşa edilecek. Köprünün devamında ise 25 metre genişliğinde çift şeritli bölünmüş yol yapılarak, Yenikent bölgesinden gelen araçların Çevre Yolu Caddesi ile Ahmet Yesevi Caddesi’ne (Şeker Mahallesi) bağlanması sağlanacak.

Proje ayrıca yayalar için de planlandı; güzergah, Yazlık Metrobüs Durağı’na asansörlü sistemle entegre edilecek ve köprüdeki yaya trafiğinin istasyona güvenli biçimde ulaştırılması hedefleniyor.

Başkan Alemdar'ın açıklaması

Tarihi bir adım atarak Yazlık Kavşağı’nı en modern ulaşım teknikleriyle modernize edecek ve binlerce araçlık yükü rahatlıkla sağlayabilecek bir kavşak noktasına dönüştüreceğiz. Ulaşımda aksamaların önlenmesi için ise bir dizi planlamalar yapıyoruz. İlk adımı Yenikent Bölgesi’nden şehir merkezine ulaşım sağlayacak araçları alternatif bir çıkış noktası ve duble yol inşa ederek atıyoruz. Prof. Dr. Sebahattin Zaim Bulvarı’ndan merkez istikametine giden vatandaşlarımız artık yeni köprü ve duble yola bağlanarak kavşak trafiğine girmeden yoluna devam edebilecek. Bu projeyi aynı zamanda Yazlık Kavşağı Metrobüs Durağı’na entegre ederek köprüdeki yaya trafiğini istasyona rahatlıkla ulaştıracak ve bu noktada bir asansör sistemi devreye alacağız.

Başkan Alemdar, projenin hazır olduğu ve ihale sürecinin de kısa süre içinde tamamlanacağı bilgisini vererek, Ulaşımda bütünsel yaklaşımla başlattığımız projelerimiz tamamlandığında birbirine entegre şekilde yepyeni bir ulaşım sistemini ortaya koyacak. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun dedi.

