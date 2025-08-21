DOLAR
Sakız Adası'nda Orman Yangınları: 122 bin 690 Dönüm Zarar

Sakız Adası'nda haziran ve ağustostaki iki orman yangınında 122 bin 690 dönüm alan zarar gördü; 59 bin 700 dönüm Natura 2000 içinde yer alıyor.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 16:58
Sakız Adası'nda orman yangınları 122 bin 690 dönüm alanı etkiledi

Bu yaz Sakız Adası'nda çıkan iki orman yangınında 122 bin 690 dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi.

Hasar tespiti

Yunan basınındaki haberlere göre, yüksek çözünürlüklü uydu verilerinin analizine dayanarak yapılan tespitlerde, haziran ve ağustos aylarında çıkan yangınlarda toplam 122 bin 690 dönümlük alanın yandığı kaydedildi. Yangınların özellikle adanın doğal bitki örtüsü ve tarımsal alanlarını ciddi şekilde tahrip ettiği, bunun çevre ve ekonomi üzerinde olumsuz etkiler oluşturacağı bildirildi.

Yaklaşık 59 bin 700 dönümlük alanın ise Natura 2000 koruma bölgesi içinde yer aldığı aktarıldı.

Uzman değerlendirmesi

Atina Ulusal Gözlemevi Meteoroloji Birimi (METEO) Direktörü Kostas Laguvardos, katıldığı bir televizyon programında şu değerlendirmeyi yaptı: "2025 yılı, yangın sezonu bitmeden son 20 yılın en ağır yıllarından biri haline geldi."

