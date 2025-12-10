Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan Tekelioğlu, Çökelek ve Pazarköy'de Vatandaşla Buluştu

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, ilçeye bağlı Tekelioğlu, Çökelek ve Pazarköy mahallelerini ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Ziyaret ve Görüşmeler

Kaymakam Güldoğan, mahalle muhtarlarından bölgeye ilişkin bilgiler alarak vatandaşlarla sohbet etti, gelen talep ve sorunları dinledi. Ziyaretler sırasında halkın gündemindeki konular yerinde değerlendirildi.

Değerlendirme ve Takip

Yapılan değerlendirmelerde, dile getirilen sorunların sorunların çözümü ve ihtiyaçların karşılanması için gerekli çalışmaların başlatılacağı ve sürecin yakından takip edileceği vurgulandı.

Ziyarette Eşlik Edenler

Kaymakam Güldoğan'a mahalle ziyaretlerinde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen ile çeşitli kurum amirleri eşlik etti.

