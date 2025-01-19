Şam'da 4. Tümen'e Ait Uyuşturucular İmha Edildi

Suriye'de Genel Güvenlik İdaresi, Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed'in denetimindeki 4. Tümen karargahındaki uyuşturucuları yok etti.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 16:09
Şam'da 4. Tümen'e Ait Uyuşturucular İmha Edildi

Şam'da 4. Tümen'e Ait Uyuşturucular İmha Edildi

Suriye'de Genel Güvenlik İdaresi, devrik Baas rejiminin lideri Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed'in komutasındaki 4. Tümen'e ait karargahta bulunan uyuşturucuları yakarak imha etti.

Uyuşturucular Kamyonetlerle Taşındı

Başkent Şam'da, Suriye-Lübnan otoyolu güzergahında, 4. Tümen'e ait karargah depolarında keşfedilen uyuşturucular, kamyonetlerle açık alana taşındı. Torbalardaki captagon ve esrar gibi uyuşturucu maddeler, karargah içerisindeki bir çukurda istiflendi.

Genel Güvenlik İdaresi Önlemleri Artırdı

Bölgede önlemler alan Genel Güvenlik İdaresi personeli, tonlarca uyuşturucu maddeyi yakarak imha etti. Genel Güvenlik İdaresi yetkililerinden Bedr Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, imha edilen uyuşturucu miktarının tonlarca olduğunu ifade etti.

Esed Rejiminin Uyuşturucu Faaliyetleri

Yusuf, Esed rejiminin son yıllarda Körfez ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye uyuşturucu soktuğunu belirterek, “Şu an 4. Tümen'in karargahındayız. Burası Mahir Esed'in komutasındaydı. Burada uyuşturucu depoları bulundu. Arama tarama faaliyetlerimiz sürüyor, ele geçirdiğimiz uyuşturucuyu imha ediyoruz.” dedi.

Gizli Uyuşturucu Girişimleri

Ele geçirilen uyuşturucuların daha önce ayakkabılara gizlenerek yurt dışına çıkarıldığına dikkati çeken Yusuf, “Esed rejiminin yıkılmasından tüm dünya yararlı çıkacak. Suriye halkını bombalayan katleden rejim, uyuşturucuları da dünyaya yayıyordu.” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı ekibi, en büyük uyuşturucu depolarının bulunduğu bu karargahı görüntülemişti.

Suriye'de Genel Güvenlik İdaresi, devrik Baas rejiminin lideri Beşşar Esed'in kardeşi Mahir...

Suriye'de Genel Güvenlik İdaresi, devrik Baas rejiminin lideri Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed'in komutasındaki 4. Tümen'e ait karargahta ortaya çıkarılan uyuşturucuları yakarak imha etti. Başkent Şam'da Suriye-Lübnan otoyolu güzergahında, 4. Tümen'e ait karargahtaki depolarda bulunan uyuşturucular kamyonetlerle açık alana taşındı. Torbalardaki captagon ve esrar gibi uyuşturucu maddeler, 4. Tümen yerleşkesindeki bir çukurda istiflendi. Bölgede önlemler alan Genel Güvenlik İdaresi personeli, tonlarca uyuşturucu maddeyi yakarak imha etti.

Suriye'de Genel Güvenlik İdaresi, devrik Baas rejiminin lideri Beşşar Esed'in kardeşi Mahir...

Suriye'de Genel Güvenlik İdaresi, devrik Baas rejiminin lideri Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed'in komutasındaki 4. Tümen'e ait karargahta ortaya çıkarılan uyuşturucuları yakarak imha etti. Başkent Şam'da Suriye-Lübnan otoyolu güzergahında, 4. Tümen'e ait karargahtaki depolarda bulunan uyuşturucular kamyonetlerle açık alana taşındı. Torbalardaki captagon ve esrar gibi uyuşturucu maddeler, 4. Tümen yerleşkesindeki bir çukurda istiflendi. Bölgede önlemler alan Genel Güvenlik İdaresi personeli, tonlarca uyuşturucu maddeyi yakarak imha etti.

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