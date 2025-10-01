Şam'da 500 MW Yenilenebilir Enerji Mutabakatı İmzalandı

400 milyon dolar yatırım, güneş ve rüzgar projeleri

Şam'da Elektrik Genel Müdürlüğü binasında düzenlenen törende, Suriye'nin elektrik üretimini artırmaya yönelik toplam 500 megavat kapasiteli güneş ve rüzgar enerjisi projelerine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Törende Suriye tarafından Enerji Bakan Yardımcısı Ömer Şakruk ile Elektrik Genel Müdürü Halid Ebu Dey yer alırken, Suudi Arabistan'dan Hirefi ve SCLCO şirketleri ile Türk-Suriyeli ortak şirket STC temsilcileri de hazır bulundu.

Elektrik Genel Müdürü Halid Ebu Dey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, imzalanan sözleşmelerin toplam yatırım değerinin 400 milyon dolar olduğunu belirtti ve bu projelerin elektrik üretiminde önemli ilerleme sağlayacağını söyledi.

Ebu Dey, anlaşmaların toplamda 500 megavat kapasiteyi kapsadığını, bunun 300 megavatının güneş ve 200 megavatının rüzgar enerji projelerine ayrıldığını ifade etti.

Projelerin Suriye'de bir ilk olduğunu vurgulayan Ebu Dey, ayrıca STC ile 100 megavatlık elektrik satın alma sözleşmesi imzaladıklarını bildirdi.

Projelerin yaklaşık 1,5 yıl içinde tamamlanmasının planlandığını ve bu sürenin sonunda elektrik üretiminde olumlu sonuçlar elde edileceğini kaydetti.

Mevcut santrallerin durumu hakkında da bilgi veren Ebu Dey, Enerji Bakanlığı'nın kısa vadede üretim kapasitesini artırmak için mazot ve gaz temini çalışmalarını sürdürdüğünü; yakın vadede sağlanacak artışların yeni projelerden değil mevcut santrallerin yakıtla desteklenmesinden kaynaklanacağını ifade etti.