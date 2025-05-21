Şam'da İlk Çerkes Sürgünü Anması Gerçekleşti

21 Mayıs 1864'te başlayan Çerkes Sürgünü, insanlık tarihinin en acı olaylarından biri olarak kabul ediliyor. Bu yıl, Suriye'nin başkenti Şam'da, sürgünün 161. yıldönümünde ilk kez anma etkinliği düzenlendi.

Etkinlik, Tişrin Parkı'nda bir araya gelen yüzlerce kişinin, Emevi Meydanı'na kadar sessiz bir yürüyüş gerçekleştirmesiyle başladı. Katılımcılar, ellerindeki Çerkes bayrakları ile tarihi bir mesaj vermek için toplandı.

Eylemciler, "21 Mayıs Çerkes yas günü. Tarihimizi unutmayacağız." ve "Adalet geliyor, tarih unutulmaz!" yazılı dövizler taşıdı. Yürüyüş, sürgünde yaşamını yitirenler için yapılan bir saygı duruşuyla sona erdi.

Anma törenine katılan Muhammed Ali, "Baas rejiminin yıkılmasının ardından ilk defa sürgüne ilişkin bir tören düzenliyoruz." diyerek, sürgündeki kayıpları anmanın kendileri için önemli ve hüzünlü bir deneyim olduğunu vurguladı.

Simaze Azir ise, atalarının acılarını unutmamak için toplandıklarını ifade etti ve bu etkinliğe olan katkılarından dolayı hükümete teşekkür etti.

Aktivist Celine Kasem, "Bugün Suriye'de ilk defa böyle bir anma etkinliği yapıldı; halk, hislerini özgürce paylaşabilme fırsatı buldu," dedi. Suriyeli Çerkes, Sara Abdi ise, "Bu anıyı yaşamak için Suriye'ye geldim. Rejim dönemi yasakları geride kaldı ve biz artık anılarımızı paylaşabiliyoruz," şeklinde konuştu.

Suriye'deki Çerkes nüfusuna ilişkin güncel kesin veriler bulunmamakla birlikte, tahminler bu sayının yaklaşık 100 bin civarında olduğunu öne sürüyor. Çerkesler, ağırlıklı olarak Şam, Kuneytra, Halep, Dera, Hama ve Humus illerinde yerleşmektedir.

Çerkes Sürgünü, Çarlık Rusyası döneminde Kafkasya'dan zorla sürülen yaklaşık 1,5 milyon kişiyi kapsıyor. Sürgün sırasında önemli bir kısmı Türkiye ve Suriye gibi yerlere yerleştirilmişken, on binlercesi de zor koşullarda hayatını kaybetmiştir. Bu trajedi, tarih boyunca "tarihin en acı ve sarsıcı olaylarından biri" olarak anıldı.

İnsanlık tarihinin acı olaylarından biri olarak kabul edilen Çerkes Sürgünü'nün 161. yılı nedeniyle Suriye'nin başkenti Şam'da ilk kez anma etkinliği düzenlendi. Tişrin Parkı'nda toplanan onlarca kişi, ellerinde "Çerkes bayrakları" ile Emevi Meydanı'na kadar sessiz yürüyüş yaptı.

İnsanlık tarihinin acı olaylarından biri olarak kabul edilen Çerkes Sürgünü'nün 161. yılı nedeniyle Suriye'nin başkenti Şam'da ilk kez anma etkinliği düzenlendi. Tişrin Parkı'nda toplanan onlarca kişi, ellerinde "Çerkes bayrakları" ile Emevi Meydanı'na kadar sessiz yürüyüş yaptı.