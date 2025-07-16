Şam'da İsrail Hava Saldırıları Sonrası Enkaz Kaldırma Çalışmaları Devam Ediyor

Şam'da Hava Saldırıları Sonrası Enkaz Kaldırma Çalışmaları Başladı

Suriye'nin başkenti Şam'da, İsrail'in gerçekleştirdiği hava saldırıları sonrasında kapanan yollarda enkaz kaldırma çalışmaları hızla devam ediyor. İsrail'in Şam'a yönelik hava saldırıları, kentin ulaşımını olumsuz etkiledi.

Emevi Meydanı'ndaki Enkaz Sorunu

İsrail, Şam'ın en işlek yerlerinden biri olan Emevi Meydanı'nda bulunan Genelkurmay Başkanlığı binasını hedef aldı. Bu saldırı sonucunda bölgedeki yollar kapandı ve büyük çapta enkaza yol açtı. Şam Valiliği'ne bağlı ekipler, yolu trafiğe açmak amacıyla enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.

İtfaiye Ekipleri de Çalışmalara Katılıyor

Ayrıca, itfaiye ekipleri de olay yerinde yangınları söndürmek ve olası tehlikeleri bertaraf etmek için çalışmalara devam ediyor.

Süveyda'daki Çatışmalar ve İsrail'in Hava Saldırıları

Öte yandan, Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı grupları arasında çatışmalar başladı. Bu çatışmalar sonucunda Suriye güvenlik güçleri, Dürzi gruplarının saldırılarında ağır kayıplar verdi.

Güvenlik güçleri ile yerel Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesi üzerine taraflar arasında ateşkes sağlansa da, bu ateşkes kısa sürede bozuldu. İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerine yönelik hava saldırıları düzenleyerek çatışmaları daha da derinleştirdi.

Son olarak, İsrail hava kuvvetleri; Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı’na saldırılar düzenledi. Süveyda'da hükümet ile yerel gruplar arasında yeniden sağlanan ateşkes ile birlikte, Şam ve Dera’ya yönelik İsrail saldırıları devam etti. Çatışmalar ve saldırılar sonucunda yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Suriye'nin başkenti Şam'da İsrail'in hava saldırıları nedeniyle kapanan yollarda enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor. İsrail'in Şam'a yönelik hava saldırıları, kentte ulaşımı olumsuz etkiledi. Kentin en işlek yerlerinden Emevi Meydanı'nda bulunan Genelkurmay Başkanlığı binasını hedef alan saldırı sonucu oluşan enkaz nedeniyle bölgedeki yollar kapandı. Şam Valiliğine bağlı ekipler yollarda enkaz kaldırma çalışmaları başlatırken, itfaiye ekipleri de bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Suriye'nin başkenti Şam'da İsrail'in hava saldırıları nedeniyle kapanan yollarda enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor. İsrail'in Şam'a yönelik hava saldırıları, kentte ulaşımı olumsuz etkiledi. Kentin en işlek yerlerinden Emevi Meydanı'nda bulunan Genelkurmay Başkanlığı binasını hedef alan saldırı sonucu oluşan enkaz nedeniyle bölgedeki yollar kapandı. Şam Valiliğine bağlı ekipler yollarda enkaz kaldırma çalışmaları başlatırken, itfaiye ekipleri de bölgede çalışmalarını sürdürüyor.