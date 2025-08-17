DOLAR
Şam'da 'Okulumu Bana Geri Verin' Kampanyası: 7 bin 215 Okul Onarım Bekliyor

Şam'da başlatılan 'Okulumu bana geri verin' kampanyası, savaşta zarar gören binlerce okulun onarımına ve eğitim imkanlarının yeniden sağlanmasına dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 18:45
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 18:45
Şam'da 'Okulumu Bana Geri Verin' kampanyası başlatıldı

Suriye'nin başkenti Şam'da, savaşta zarar gören okulların onarım sürecine dikkat çekmek amacıyla Suriye Eğitim Bakanlığı öncülüğünde "Okulumu bana geri verin" kampanyası hayata geçirildi. Kampanyanın tanıtım programı, başkentte bir otelde düzenlendi ve Eğitim Bakanı Muhammed Abdülrahman Terko ile uluslararası kuruluşların temsilcileri ve onlarca yerel sivil toplum kuruluşu katıldı.

Onarım çalışmaları ve hedefler

Suriye Eğitim ve Öğretim Heyeti Müdürü Muhammed Hannun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki okulların yeniden ayağa kaldırılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Hannun, şu ana kadar 448 okulun onarıldığını, 330 okulda çalışmaların devam ettiğini ve "Ülkede 7 bin 215 okul onarım bekliyor. Bu süreçte Maliye Bakanlığının yatırım planını başlattık." dedi.

Hannun, onarım çalışmalarının Maliye Bakanlığı tarafından planlandığını, sürecin yerel halk ve uluslararası desteğin birleşmesiyle hızlanabileceğini vurguladı. Hannun ayrıca, "Amacımız, öğrencilerimize iyi bir eğitim seviyesi sunmak. Hazırlanan yeni okulların tasarımları uluslararası standartlarla uyumlu olacak." ifadelerini kullandı.

STK'ların görüşü: Onarım, geri dönüş ve yaşam koşullarıyla doğrudan bağlantılı

Mülhem Timi'nin Müdürü Atef Nanu, eğitimin yalnızca okul onarımından ibaret olmadığını; göç, geri dönüş ve ailelerin yaşam koşullarıyla doğrudan ilişkili olduğunu belirtti. Nanu, "Okulların bulunmadığı yerleşimlere çadırlarda yaşayan aileler geri dönmez. Bu nedenle kampanya, geri dönüş, yaşam koşulları ve barınmayla doğrudan ilişkili." dedi.

Nanu, Suriye genelinde 8 bine yakın okulun kısmen ya da tamamen yıkıldığını ve onarım için "milyonlarca dolara ihtiyaç var." ifadeleriyle özetledi. Nanu ayrıca, "Bazı okulları tamir ediyor, bazılarını ise yıkıp yeniden inşa ediyoruz. Okulların onarımı, binlerce insanın geri dönmesi anlamına geliyor." şeklinde konuştu.

