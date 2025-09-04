DOLAR
Şam'da Suriye Kalkınma Fonu Lansmanı: Yeniden İmar İçin 60 Milyon Dolar

Şam Kalesi'nde lansmanı yapılan Suriye Kalkınma Fonu, yeniden imar ve istihdam hedefiyle yüksek şeffaflık taahhüdüyle başlatıldı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 22:42
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 22:42
Şam'da Suriye Kalkınma Fonu Lansmanı: Yeniden İmar İçin 60 Milyon Dolar

Şam'da Suriye Kalkınma Fonu lansmanı gerçekleştirildi

Yeniden imar ve şeffaflık vurgusu

Şam'da düzenlenen lansman törenine Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile iş dünyasından temsilciler katıldı. Etkinlik, Şam Kalesi avlusunda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Fon Müdürü Safvat Reslan, törende yaptığı konuşmada fonun açılışıyla birlikte Suriye'nin yeniden imar sürecinde yeni bir döneme girildiğini belirtti. Reslan, fonun devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve yurt içi ile yurt dışındaki Suriyelilerin çabalarını bir araya getirecek kapsamlı bir vizyona sahip olduğunu söyledi.

Reslan, fonun yüksek şeffaflıkla yönetileceğini vurgulayarak, "Her il, şehir ve köyde halkımızın yaşam kalitesini artıracak hizmet ve ekonomik projeler hayata geçirilecek. Ayrıca somut istihdam fırsatları oluşturulması da temel önceliklerimizden olacak." ifadelerini kullandı. Reslan konuşmasını, "Bugün yıkımın ardından inşanın, kırılganlığın ardından güvenin ve acının ardından umudun aşamasına geçmiş bulunuyoruz." sözleriyle tamamladı.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da konuşmasında Suriyelilerin ülkenin yeniden inşa ve ihyası sürecinde yeni bir dönemin eşiğinde olduğunu belirterek, "Artık tarihimizi kendi ellerimizle, malımızla ve emeğimizle yazacağımız bir sürece giriyoruz." dedi. Şara, devrik rejimin Suriye ekonomisine verdiği zarara işaret ederek, bugünün Suriye'nin yaralarını sarmak için bir araya gelme günü olduğunu kaydetti.

Şara, fonun hayırsever katkılarıyla kurulduğunu ve yönetiminin şeffaf olacağını belirterek, harcanan her tutarın stratejik projeler kapsamında kamuoyuyla açıkça paylaşılacağını aktardı.

Tören sırasında bağışçılardan gelen katkılarla, saat 21.50 itibarıyla toplanan bağış miktarının yaklaşık 60 milyon dolar olduğu bildirildi. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı, devrik rejimin sarayında ele geçirilen ve toplam değeri 20 milyon dolar olan dört lüks aracı kalkınma fonuna bağışladı. Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler, Afet ve Sağlık Bakanları da törende her biri 1000'er dolar tutarında bağışta bulundu.

Lansman, fonun önceliklerinin projelerin uygulanması, yerinden edilenlerin geri dönüşü ve istihdam yaratılması olacağı taahhüdüyle sona erdi.

