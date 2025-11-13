Şam Ulusal Müze’den 6 Roma Dönemi Heykel Çalındı

Şam Ulusal Müze’de Pazartesi sabahı 6 Roma dönemine ait arkeolojik heykel çalındı; müze geçici kapatıldı, soruşturma ve güvenlik artırıldı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 14:20
Pazartesi günü Şam’daki Ulusal Müze’de gerçekleşen hırsızlıkta 6 arkeolojik heykelın çalındığı bildirildi. Olay, müzedeki kapıların içeriden kırıldığının fark edilmesiyle ortaya çıktı; yetkililer müzeyi geçici olarak kapattı ve güvenlik önlemlerini artırdı.

Olay ve soruşturma

Adı açıklanmayan bir yetkili, sabah saatlerinde kapıların içeriden kırılmış olduğunun tespit edildiğini ve bunun üzerine soygunun belirlendiğini aktardı. Tuğgeneral Osama Atkeh yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin olayı soruşturduğunu ve hırsızlığın hedefinde 'birkaç arkeolojik heykel ve nadir koleksiyon parçaları' bulunduğunu söyledi. Atkeh, müzedeki görevlilerin ve bölgedeki bazı kişilerin sorguya alındığını bildirdi.

Kültür Bakanı Muhammed Yasin Salihin talimatıyla, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü gözetiminde kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Bakanlık, çalınan eserler arasında Roma dönemine ait mermer, alçı ve mermer karışımı 'Venüs' temalı heykellerin de bulunduğunu belirterek, eserlerin detaylı tanımlarını içeren bir genelge yayımladı. Bakanlık, ülke içindeki ve dışındaki kişi ve kurumlara eserlerin bulunmasına yardımcı olabilecek bilgileri paylaşma çağrısında bulundu. Yetkililer, eserlerin yurt dışına kaçırılması ihtimalini değerlendiriyor ve müzedeki tüm eserlerin güvenliğini artırmak için kapsamlı bir planın yürürlüğe konduğunu açıkladı.

Ulusal Müze'nin geçmişi

Ulusal Müze, Arap dünyasındaki en eski müzelerden biri olarak 1919 yılında kuruldu ve bünyesinde tarih öncesi eserlerden İslam tarihine kadar binlerce yıllık unsurlar sergileniyor. Mart 2011de başlayan iç savaşın ardından müzedeki güvenlik önlemleri metal kapılar ve güvenlik kameraları ile artırıldı; bazı eserler ülke genelinde farklı yerlere taşındı. Müze, hararetlenen iç savaş nedeniyle 2012 yılında ziyarete kapatıldı, 2018 yılında kısmi olarak yeniden açıldı ve Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad’ın ülkeyi terk ettiği Aralık 2024 tarihinin ardından 8 Ocak 2025’te resmi olarak yeniden ziyarete açılmıştı.

