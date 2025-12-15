Samandağ'da Zıpkın Kazası: Vatandaş Ayağındaki Zıpkınla Hastaneye Kaldırıldı

Olayın Detayları

Hatay'ın Samandağ ilçesinde zıpkınla balık avı yapan bir vatandaş, zıpkının bacağına saplanması sonucu yaralandı. Olay, Samandağ sahilinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, denizde zıpkınla balık avladığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle zıpkın kazayla vatandaşın bacağına saplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yaralı sahilden çıkarıldı.

Olay yerinde zıpkın çıkarılmadı; yaralı, ayağında zıpkınla ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan operasyonla zıpkın çıkarılırken, yaralının tedavi altına alındığı öğrenildi.

Son Durum

Yetkililer ve sağlık ekipleri, olayla ilgili inceleme ve müdahalenin tamamlandığını; yaralının tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

