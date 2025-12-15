DOLAR
Samandağ'da Zıpkın Kazası: Vatandaş Ayağındaki Zıpkınla Hastaneye Kaldırıldı

Samandağ sahilinde zıpkınla balık avlarken ayağına zıpkın saplanan vatandaş, itfaiye tarafından çıkarıldı; zıpkın hastanede operasyonla alındı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 17:30
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 17:35
Olayın Detayları

Hatay'ın Samandağ ilçesinde zıpkınla balık avı yapan bir vatandaş, zıpkının bacağına saplanması sonucu yaralandı. Olay, Samandağ sahilinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, denizde zıpkınla balık avladığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle zıpkın kazayla vatandaşın bacağına saplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yaralı sahilden çıkarıldı.

Olay yerinde zıpkın çıkarılmadı; yaralı, ayağında zıpkınla ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan operasyonla zıpkın çıkarılırken, yaralının tedavi altına alındığı öğrenildi.

Son Durum

Yetkililer ve sağlık ekipleri, olayla ilgili inceleme ve müdahalenin tamamlandığını; yaralının tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

