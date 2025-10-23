Samida'dan AKKM'de Coşkulu Konser — 63'üncü Uluslararası Bursa Festivali

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yoğun ilgi

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 63'üncü Uluslararası Bursa Festivali'nin programında, müzik grubu Samida sahne aldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKKM)'nde gerçekleştirilen festivalde, sanatseverler Samida'ya yoğun ilgi gösterdi ve salonu doldurdu.

Grup, özellikle "Mavi Boncuk" ve "Fikrimin İnce Gülü" şarkılarıyla izleyicileri coşturdu ve geceye enerji kattı.

Konser sonunda sanatçılar, dinleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

