Samida'dan AKKM'de Coşkulu Konser — 63'üncü Uluslararası Bursa Festivali

63'üncü Uluslararası Bursa Festivali'nde Samida, Merinos AKKM'de sahne aldı; "Mavi Boncuk" ve "Fikrimin İnce Gülü"yle salonu coşturdu.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 03:35
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 03:35
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yoğun ilgi

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 63'üncü Uluslararası Bursa Festivali'nin programında, müzik grubu Samida sahne aldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKKM)'nde gerçekleştirilen festivalde, sanatseverler Samida'ya yoğun ilgi gösterdi ve salonu doldurdu.

Grup, özellikle "Mavi Boncuk" ve "Fikrimin İnce Gülü" şarkılarıyla izleyicileri coşturdu ve geceye enerji kattı.

Konser sonunda sanatçılar, dinleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 63'üncü Uluslararası Bursa Festivali'nde, müzik grubu Samida sahne aldı.

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi