Samsun 2024'te Organ Bağışında Türkiye Birincisi

Samsun 2024 verileriyle organ bağışında Türkiye birincisi oldu

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı verilerine göre, Samsun Bölge Koordinasyon Merkezi organ bağışında önemli bir başarıya imza attı. Dokuz bölge arasında yapılan değerlendirmede merkez, kadaverik organ bağışı oranlarında (pmp) Türkiye birincisi oldu.

Bölge ve il sıralaması

Samsun Bölge Koordinasyon Merkezi; Amasya, Giresun, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat ve Trabzon illerini kapsıyor. 2024 yılında yürütülen kadaverik donör süreçleri, beyin ölümü bildirimleri, organ çıkarım koordinasyonu ve transfer süreçlerindeki etkin çalışmalar sonucunda bölge, 51 kadaverik donör ile 10,270 pmp oranına ulaştı ve nüfusa oranla Türkiye birincisi oldu.

İl sıralamasında ise Samsun 18,15 oranıyla birinci, Rize 17,12 oranıyla ikinci oldu. Giresun, Sinop, Ordu, Amasya, Trabzon ve Tokat ise sırasıyla listede yer aldı. Başarı kapsamında Samsun’dan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Rize’den Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne plaket takdim edildi.

Başarı ekip çalışmasının sonucu

Bu başarının arkasında uzman hekimlerden organ nakli koordinatörlerine, hastane yöneticilerinden yoğun bakım çalışanlarına, 112 ekiplerinden cerrahi nakil ekiplerine kadar yüzlerce sağlık çalışanının özverili çalışması olduğuna dikkat çekildi. Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras şu ifadeleri kullandı:

"Kalp, karaciğer, akciğer gibi hayati organların ileri düzey yetmezliğinde tek çözüm organ naklidir. Türkiye’de ve dünyada birçok insan, organ nakli beklerken hayatını kaybetmektedir. Biz organ nakli sayılarını artırdıkça bu kayıpları azaltacağız. Sağlık Bakanlığı’mız da bu konu üzerinde titizlikle çalışmaktadır. Bu kapsamda ülkemizde dokuz tane Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi oluşturulmuştur. Bunlardan bir tanesi Samsun Bölge Koordinasyon Merkezidir. Bölgemize bağlı sekiz il bulunmaktadır. Kadavralık organ nakli son derece titiz yürütülmesi gereken bir süreçtir. Beyin ölümü gerçekleşen her hasta, organ bağışı açısından bir adaydır. Ekiplerimiz, başka bir vatandaşa umut olabilir miyiz diye büyük bir gayret göstermektedir. Samsun, organ bağışı konusunda çok büyük başarılar elde etmiştir. 2024 yılı verilerine göre Samsun, organ naklinde hem Bölge Koordinasyon Merkezleri arasında birinci, hem de il sıralamasında birinci olmuştur. Bu başarı sonucunda da Sağlık Bakanı’mız tarafından çifte plaketle ödüllendirilmiştir"

e-Devlet ile bağış kolaylığı

Müdür Uras ayrıca vatandaşlara organ bağışı konusunda kolaylık sağlayan seçenekleri hatırlattı ve şunları söyledi:

"Artık e-Devlet üzerinde organ bağışı yapabiliyor. Hastanelerimizin organ ve doku nakli birimlerinde gerekli bilgilendirmeler yapılabilir. Her bağış yeni bir yaşam demektir. Umuda ortak olun."

Ödül töreni

Samsun Organ Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak, ödülü Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'ndan aldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOKU, ORGAN NAKLİ VE DİYALİZ HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAYIMLANAN 2024 YILI VERİLERİNE GÖRE, SAMSUN BÖLGE KOORDİNASYON MERKEZİ ORGAN BAĞIŞINDA BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTI. 9 BÖLGE ARASINDA YAPILAN DEĞERLENDİRMEDE, SAMSUN BÖLGE KOORDİNASYON MERKEZİ, KADAVERİK ORGAN BAĞIŞI ORANLARINDA (PMP) TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU.