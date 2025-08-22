Samsun'a 101 Yıl Sonra İstiklal Madalyası: Bilgilendirme Toplantısı

Samsun'da İstiklal Madalyası takdimi için bilgilendirme toplantısı

Vali Orhan Tavlı başkanlığında düzenlenen toplantıda sürece ilişkin sunum yapıldı

Samsun'un 101 yıl sonra kavuştuğu İstiklal Madalyası'nın takdimiyle ilgili bilgilendirme toplantısı, Vali Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi. Samsun Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada toplantının düzenlendiği ve sürece ilişkin bilgi verildiği belirtildi.

Toplantı, Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda yapıldı. Oturuma; Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Soruç, Baro Başkan Yardımcısı Merve Kişçi Davran, TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve davetliler katıldı.

Toplantıda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un himayelerinde Gazi Meclis'te düzenlenen törende İstiklal Madalyası'nın Samsun halkı adına Vali Orhan Tavlı'ya takdim edildiğini gösteren bir video izlendi. Ardından Valilik Özel Kalem Müdürü Köknal Karabiber madalya ile ilgili bir sunum yaptı.

Toplantı sonrasında katılımcılar, İstiklal Madalyası'nı birlikte ziyaret etti. Madalya, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na kadar Samsun Müzesi'nde sergilenecek.

Açıklamada, "Bu vesileyle bir kez daha, İstiklal Harbimizin Başkomutanı ve Cumhuriyet’imizin banisi, Türkiye Reisicumhuru Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Madalyası'yla Samsun'umuzu taltif eden Gazi Meclis'imizin muzaffer mebuslarını, Kurtuluş Savaşı'mızı zaferle taçlandıran aziz şehitlerimizi ve kahramanlarımızı sonsuz minnet, şükran ve rahmetle yad ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

TBMM tarafından 1924 yılında İstiklal Madalyası'yla ödüllendirilen Samsun'a, TBMM Şeref Holü'nde 7 Ağustos 2025'te düzenlenen törenle madalya takdim edilmişti. Toplantı, bu ödülün kent ve kamuoyuna tanıtılmasına yönelik bilgi paylaşımı amacı taşıdı.