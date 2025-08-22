Samsun'a 101 Yıl Sonra İstiklal Madalyası: Bilgilendirme Toplantısı

Vali Orhan Tavlı başkanlığında düzenlenen toplantıda, Samsun'a 101 yıl sonra takdim edilen İstiklal Madalyası'nın sunumu yapıldı ve müzede sergileneceği açıklandı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 23:28
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 23:28
Samsun'a 101 Yıl Sonra İstiklal Madalyası: Bilgilendirme Toplantısı

Samsun'da İstiklal Madalyası takdimi için bilgilendirme toplantısı

Vali Orhan Tavlı başkanlığında düzenlenen toplantıda sürece ilişkin sunum yapıldı

Samsun'un 101 yıl sonra kavuştuğu İstiklal Madalyası'nın takdimiyle ilgili bilgilendirme toplantısı, Vali Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi. Samsun Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada toplantının düzenlendiği ve sürece ilişkin bilgi verildiği belirtildi.

Toplantı, Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda yapıldı. Oturuma; Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Soruç, Baro Başkan Yardımcısı Merve Kişçi Davran, TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve davetliler katıldı.

Toplantıda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un himayelerinde Gazi Meclis'te düzenlenen törende İstiklal Madalyası'nın Samsun halkı adına Vali Orhan Tavlı'ya takdim edildiğini gösteren bir video izlendi. Ardından Valilik Özel Kalem Müdürü Köknal Karabiber madalya ile ilgili bir sunum yaptı.

Toplantı sonrasında katılımcılar, İstiklal Madalyası'nı birlikte ziyaret etti. Madalya, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na kadar Samsun Müzesi'nde sergilenecek.

Açıklamada, "Bu vesileyle bir kez daha, İstiklal Harbimizin Başkomutanı ve Cumhuriyet’imizin banisi, Türkiye Reisicumhuru Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Madalyası'yla Samsun'umuzu taltif eden Gazi Meclis'imizin muzaffer mebuslarını, Kurtuluş Savaşı'mızı zaferle taçlandıran aziz şehitlerimizi ve kahramanlarımızı sonsuz minnet, şükran ve rahmetle yad ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

TBMM tarafından 1924 yılında İstiklal Madalyası'yla ödüllendirilen Samsun'a, TBMM Şeref Holü'nde 7 Ağustos 2025'te düzenlenen törenle madalya takdim edilmişti. Toplantı, bu ödülün kent ve kamuoyuna tanıtılmasına yönelik bilgi paylaşımı amacı taşıdı.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündem Özeti — 23 Ağustos 2025: Siyaset, Diplomasi, Spor
2
Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 954. Yılında Türk Bayrağı ve Meşaleli Fener Alayı
3
Suudi Arabistan'dan İsrail'in "E1" Projesine Sert Kınama
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi Ailesini Kabul Etti
5
Türk Kızılay'dan İftardan Sonra Kan Bağışı Çağrısı
6
Cezayir Ulusal Halk Meclisi'nden Avrupa Parlamentosu'na Sert Tepki

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası