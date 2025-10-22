Samsun'a Yeşilay Destekli 'Bağımsızlık Köyü' Geliyor

Mehmet Ofluoğlu, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde düzenlenen basın toplantısında, Yeşilay ile ortaklaşa yürütülecek Bağımsızlık Köyü Projesi'ni Samsun'a kazandıracaklarını açıkladı.

Projenin amacı ve kapsamı

Ofluoğlu, projenin hedefini şu sözlerle özetledi: "Yeşilayın desteğiyle, Yeşilayın paydaşlığıyla Bağımsızlık Köyü'nü Samsun'a kazandırmayı amaçlıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde tek gündemimiz bu olacak. Bu konu bizim için önemli. Bununla ilgili bütün altyapıyı, gerekli görüşmeleri tamamladık. Bağımlılıkla mücadeleyi adliye koridorlarının dışına çıkarıp daha bağımsız, daha müstakil, daha eğitim kurumu havasında bir alanda sürdürmek istiyoruz."

Uygulama ve altyapı

Proje kapsamında çeşitli atölyeler kurulacak ve üniversitelerden destek alınacak. Ofluoğlu, uzmanların projede aktif rol alacağını ve şehrin dışında bir alan seçilmesinin planlandığını belirtti.

Hedef kitle ve organizasyon

Proje, iki farklı giriş modeli öngörüyor: birincisi yükümlüler (ceza ya da tedbir alanlar), ikincisi ise gönüllüler; "Ben uzak durmak istiyorum, sosyal çevrelerden uzaklaşmak istiyorum." diyenlerin faydalanabileceği kişiler. Ofluoğlu, çocuklar, yetişkinler ve kadınların ayrı tutulacağını ve temasın en aza indirgeneceğini vurguladı.

Kapasite

Projenin eşzamanlı olarak 8 atölyede yaklaşık 400 yükümlüyü aynı anda destekleyebileceği belirtildi.

Samsun Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ofluoğlu, kente Yeşilay desteğiyle "Bağımsızlık Köyü" kazandıracaklarını bildirdi. Ofluoğlu, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.