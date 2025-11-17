Samsun-Amasya toprak krizi: Ladik’te 500 dönümlük sınır tartışması

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi (SBB), Amasya İl İdare Kurulu tarafından İçişleri Bakanlığı’na iletilen ve Samsun-Ladik sınırlarındaki 3 mahalleyi kapsayan 500 dönümlük alanın Amasya’nın Suluova ilçesine bağlanması talebine güçlü tepki gösterdi.

Komisyon toplantısında gündem: 40 madde ve sınır anlaşmazlığı

SBB Meclisi Kasım ayı komisyon toplantısında mali konular dışındaki 40 gündem maddesi ele alındı. Tartışılan maddeler arasında, "İlimiz Ladik ilçesi (Akyar, Saray, Tüfekçidere Mahalleleri) ile Amasya ili Suluova ilçesi (Derebaşalan ve Soku Köyleri) arasında, özellikle mera vasıflı arazilerin kullanımı ve tescili kaynaklı uzun süredir devam eden bir sınır anlaşmazlığı ile ilgili olarak anlaşmazlığın çözümü amacıyla tarafımıza gelen İl İdare Kurulu kararı hakkında Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin mütalaası" başlıklı teklif yer aldı.

Meclis bilgilendirildi: Harita ve sınır çizgileri

SBB Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Mehmet Işık meclisi şu sözlerle bilgilendirdi: "İki il arasındaki sınır anlaşmazlığı konusunda Amasya İl İdare Kurulu’nun raporu bize ulaştı. Meclisimizin bu konudaki fikrini bekliyorlar. Raporu incelediğimizde sınır hattının kuzeyi ve güneyi ile ilgili açıklamaların ters yazıldığını tespit ettik. Kuzeyine Amasya, güneyine de Samsun olarak belirtmişler. Haritada ayrıca 1946’da kabul edilen il sınırları mavi çizgiyle gösteriyor. Bizim kabul ettiğimiz sınır sarı çizgi ile gösteriliyor. Anlaşmazlık sarıyla gösterilen yerde. Kırmızı çizgiyle Ladik Akyar’ın yaylalarını gösteren kısmı Amasya istiyor. Sarı çizgiden sınırın geçmesini biz Samsun olarak öneriyoruz. Kararı ise İçişleri Bakanlığı verecek. Bizden sadece görüş istiyorlar."

Ladik temsilcileri itiraz etti: Sınırlar yerinde kalsın

Komisyonda söz alan meclis üyeleri, Amasya’nın talebinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Ladikli meclis üyeleri, "Biz sınırların yerinde kalmasını istiyoruz. Biz Ladikliler bir sınır değişikliği istemiyoruz. 1966’da kabul edilen ve devam eden sınırların günümüzdeki şekliyle kalmasını istiyoruz. Haritadaki sarı çizgi bizler için uygundur. Kırmızı çizgi kabul edilirse Samsun ve Ladik olarak 500 dönümlük toprak kaybımız oluyor" ifadelerini kullandılar.

Meclisten net tavır: Toprak vermeyeceğiz

Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk da konuşma sonunda, "Biz Samsun olarak toprak vermek istemiyoruz" dedi. Tartışmaların ardından madde, meclis üyelerinin oy birliği ile Samsun’un mevcut sınırların korunmasını isteyen görüşüyle kabul edilerek meclise havale edildi.

Komisyonda görüşülen toplam 40 madde de meclise havale edildi.

