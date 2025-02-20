Samsun, Amasya ve Tokat'ta 137 Yerleşim Yolu Kapandı

Samsun, Amasya ve Tokat'ta kar nedeniyle 137 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor, ekipler kapalı yolları açmak için çalışıyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 12:32
Samsun, Amasya ve Tokat'ta 137 Yerleşim Yolu Kapandı

Kar Rüzgarı: Samsun, Amasya ve Tokat'ta 137 Yerleşim Yolu Kapalı

Samsun, Amasya ve Tokat illerinde etkili olan yoğun kar yağışı, 137 yerleşim birimi için ulaşım sorunlarına yol açtı. Samsun Valiliği'nden alınan bilgiler doğrultusunda, bu bölgelerdeki yolların kapalı olduğu belirtiliyor.

Samsun ilinde kapalı yollar hakkında yapılan açıklamada, Atakum ilçesinde 13, Alaçam 20, Bafra 20, Canik 9, 19 Mayıs 7, Salıpazarı 1, Yakakent 11 ve Tekkeköy ilçesinde 5 mahalle yolu ulaşıma kapandığı aktarıldı. Toplamda 86 mahalle yolu kullanılamaz durumda.

Amasya ilinde de durum farklı değil; burada 16 köy yolu ulaşıma kapalı. Tokat ilinde ise kar yağışı sonrasında 35 köy yolu kapandı.

Yerel yönetimler hızlı bir şekilde harekete geçti. Samsun'da Büyükşehir Belediyesi, Amasya ve Tokat'ta ise İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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