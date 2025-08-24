Samsun-Ankara Kara Yolu'nda Hurda Yüklü Tır Devrildi — Kavak'ta Trafik Aksadı

Samsun-Ankara Kara Yolu'nda Hurda Yüklü Tır Şarampole Devrildi

Kavak geçişinde trafik yoğunluğu oluştu

Samsun'un Kavak ilçesinde, yakup Ö. idaresindeki yabancı plakalı hurda yüklü tır, Samsun-Ankara kara yolunun Kavak geçişinde şarampole devrildi. Olay, kara yolunda ulaşımı olumsuz etkileyerek yoğunluk oluşturdu.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle ulaşıma kontrollü olarak devam edildi; bu süreçte yol tek şeritten kontrollü sağlandı.

Kaza nedeniyle kara yolunda yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Sürücü yaralanmadan kazayı atlattı. Aracın çekiciyle kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşım tekrar normal seviyeye döndü.

