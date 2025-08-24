DOLAR
Samsun-Ankara Kara Yolu'nda Hurda Yüklü Tır Devrildi — Kavak'ta Trafik Aksadı

Kavak'ta hurda yüklü yabancı plakalı tır şarampole devrildi; sürücü yara almadı, yol bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı, yaklaşık 2 kilometrelik kuyruk oluştu.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 01:09
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 01:12
Samsun-Ankara Kara Yolu'nda Hurda Yüklü Tır Devrildi — Kavak'ta Trafik Aksadı

Samsun-Ankara Kara Yolu'nda Hurda Yüklü Tır Şarampole Devrildi

Kavak geçişinde trafik yoğunluğu oluştu

Samsun'un Kavak ilçesinde, yakup Ö. idaresindeki yabancı plakalı hurda yüklü tır, Samsun-Ankara kara yolunun Kavak geçişinde şarampole devrildi. Olay, kara yolunda ulaşımı olumsuz etkileyerek yoğunluk oluşturdu.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle ulaşıma kontrollü olarak devam edildi; bu süreçte yol tek şeritten kontrollü sağlandı.

Kaza nedeniyle kara yolunda yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Sürücü yaralanmadan kazayı atlattı. Aracın çekiciyle kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşım tekrar normal seviyeye döndü.

Samsun'un Kavak ilçesinde şarampole devrilen hurda yüklü tır nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Samsun'un Kavak ilçesinde şarampole devrilen hurda yüklü tır nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Samsun'un Kavak ilçesinde şarampole devrilen hurda yüklü tır nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda...

