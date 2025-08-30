Samsun Atakum'da motosikletin çarptığı yaya öldü, sürücü yaralandı
Olayın ayrıntıları
İlçenin Atakent Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Hamza T.D. (19) idaresindeki 55 ASN 483 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Neriman Öksüm (68)'e çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Neriman Öksüm'ün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan sürücü Hamza T.D., Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza yerinde fenalaşan Öksüm'ün yakını Nuray K. (61) ise kentteki bir özel hastaneye götürüldü.
Motosiklette yolcu olarak bulunan Medine Ö. (18) ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Samsun'un merkez Atakum ilçesinde motosikletin çarptığı yaya öldü, sürücü yaralandı.