Samsun Atakum'da motosikletin çarptığı yaya öldü, sürücü yaralandı

Samsun Atakum'da 55 ASN 483 plakalı motosikletin çarptığı Neriman Öksüm (68) hayatını kaybetti; sürücü Hamza T.D. (19) yaralandı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 20:36
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 20:53
Samsun Atakum'da motosikletin çarptığı yaya öldü, sürücü yaralandı

Samsun Atakum'da motosikletin çarptığı yaya öldü, sürücü yaralandı

Olayın ayrıntıları

İlçenin Atakent Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Hamza T.D. (19) idaresindeki 55 ASN 483 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Neriman Öksüm (68)'e çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Neriman Öksüm'ün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü Hamza T.D., Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yerinde fenalaşan Öksüm'ün yakını Nuray K. (61) ise kentteki bir özel hastaneye götürüldü.

Motosiklette yolcu olarak bulunan Medine Ö. (18) ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde motosikletin çarptığı yaya öldü, sürücü yaralandı.

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde motosikletin çarptığı yaya öldü, sürücü yaralandı.

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde motosikletin çarptığı yaya öldü, sürücü yaralandı.

