Samsun Bafra'da 8 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması" suçundan 8 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası bulunan B.U'yu (27) saklandığı adreste yakaladı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 21:43
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 21:43
Samsun'un Bafra ilçesinde firari hükümlü yakalandı

8 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş ceza ile aranan şüpheli gözaltına alındı

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan hakkında 8 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü B.U'yu (27) saklandığı adreste yakaladı.

Şüpheliye ilişkin işlemler tamamlandıktan sonra hükümlü cezaevine teslim edildi.

