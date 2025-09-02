Samsun Bafra'da 8 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde firari hükümlü yakalandı
8 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş ceza ile aranan şüpheli gözaltına alındı
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan hakkında 8 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü B.U'yu (27) saklandığı adreste yakaladı.
Şüpheliye ilişkin işlemler tamamlandıktan sonra hükümlü cezaevine teslim edildi.