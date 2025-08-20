Samsun Bafra'da Baba Oğlunu Bıçakladı — Şüpheli Yakalandı

Gaziosman Paşa Mahallesi'nde tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen olayda, Gaziosman Paşa Mahallesi 604'üncü Sokak'ta baba ile oğlu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda Yalçın K. (63), oğlu Emre K. (33)'yi bıçaklayarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karnından yaralanan Emre K., sağlık görevlilerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi Cumhuriyet Meydanı'nda yakaladı. Gözaltına alınan baba polis merkezine götürüldü.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi, babası tarafından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.