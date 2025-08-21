Samsun Bafra'da Çeltik Hasadı 15-20 Gün Gecikecek — 157 Bin Dekar, 35.850 TL Maliyet

Samsun Bafra'da çeltik hasadı bu yıl gecikmeli başlayacak

Bafra Ovası'nda 2025 sezonunda çeltik ekimi ve hasadıyla ilgili son gelişmeler açıklandı. Bafra ve çevre ilçelerde ekilen çeltiğin hasadının, yüksek sıcaklıklar nedeniyle bu yıl 15-20 gün gecikmeli başlayacağı bildirildi.

Üretim ve maliyet rakamları korunuyor

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner gazetecilere yaptığı açıklamada, '2025 yılında Bafra Ovası'nda 157 bin dekar alana çeltik ekimi yapıldı. Çeltiğin dekar başına maliyeti 35 bin 850 lira oldu.' ifadelerine yer verdi. Tosuner, maliyet hesabının dekar başına 700 kilogramın üzerinde verim beklentisiyle diğer oda başkanlarıyla birlikte yapıldığını belirtti.

Tosuner, hasat zamanındaki gecikmenin nedenini 'yüksek sıcaklıklar' olarak gösterirken, Bafra Ovası'nın ülke üretimindeki payına dikkat çekti: Ovanın, Türkiye'nin tüketimine yönelik pirincin %17'sini ürettiğini söyledi. Tosuner ayrıca 'Ovada ekilen çeltiği tamamen organik olarak üretiyoruz. Büyükşehirlerdeki tüketiciler, marketlere gittiklerinde Bafra pirincini tercih etsinler çünkü pirincimizin kalitesi ve randımanı çok güzel.' diye konuştu.

Çiftçilerin talepleri ve fiyat beklentisi

Tosuner, çiftçilere kazasız belasız bir hasat dönemi dileyerek, maliyetler göz önüne alınarak '35 bin liranın üzerine kar amaçlı yüzde 20 eklenerek bir fiyat verilmelidir' çağrısında bulundu. Ayrıca 2025 yılı içinde Tarım Kredi Kooperatifi ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alımda çiftçilere destek vermesini talep etti.

Diğer ilçelerdeki ekim alanları

Tahıl Üreticileri Tarımsal Birliği Başkanı Hasan Toker ise Alaçam, Bafra, Yakakent ve 19 Mayıs ilçelerinde toplamda yaklaşık 200 bini aşkın dekar alana çeltik ekimi yapıldığını bildirdi. Toker, bu alanların dağılımını şu şekilde aktardı: Bafra 157 bin, Alaçam 25 bin, 19 Mayıs 19 bin ve Yakakent 250 dekar.

Toker, mevsimsel hava şartlarına bağlı olarak ekim süresinin uzun sürdüğünü belirterek, 'Hasadın eylül ayının son haftasında başlayıp, ekim ayının sonu veya kasım ayının başında tamamlanacağını düşünüyoruz.' dedi. Ayrıca girdi maliyetlerindeki artışlar göz önünde bulundurularak makul bir fiyat belirlenmesini ve hükümetten destek beklediklerini vurguladı.

Rapor ve değerlendirme

Öte yandan Bafra Ziraat Odası'nda bir araya gelen çiftçi ve çiftçi temsilcileri, Bafra Ovası 2025 çeltik ürünü maliyet raporunu imzalı olarak paylaştı. Bölge temsilcileri, üretimin sürdürülebilirliği ve çiftçinin gelirinin korunması için belirlenen maliyet ve fiyat önerilerinin takipçisi olacaklarını açıkladı.

Çiftçi temsilcileri, hasatın gecikmeli başlamasına rağmen kaliteli üretim hedefiyle çalışmalarını sürdürürken, yetkililerden ve alım kuruluşlarından destek talep etmeye devam edeceklerini belirtti.

