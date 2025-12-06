Samsun Bafra'da Jandarmadan Yılbaşı Öncesi Kaçak İçki Baskını

Samsun Bafra'da Jandarmadan Yılbaşı Öncesi Kaçak İçki Operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri evde sahte içki üretimini ortaya çıkardı

Samsun’da yılbaşı öncesi sahte içki üretimine yönelik yürütülen çalışmada, Bafra ilçesinde bir adreste kaçak imalat yapıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

Belirlenen adreste gerçekleştirilen aramada, kaçak içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Aramalarda tespit edilenler arasında 74 adet kaçak alkol, 20 litre etil alkol, 382 adet şişe kapak contası, 20 adet sahte bandrol, 1 litre aroma kiti ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği bulunuyor.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı öğrenildi. Samsun jandarmasının yılbaşı öncesi benzer kaçakçılık faaliyetlerine yönelik denetim ve operasyonları sürüyor.

