Samsun Bafra'da örtü yangını: 150 dekar zarar

Samsun'da örtü yangını kontrol altına alındı
Samsun'un Bafra ilçesi Asar Mahallesi'nde çalılık arazide, henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye müdahale ekipleri sevk edildi.
Müdahale ve gelişmeler
İhbar üzerine bölgeye Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı, Bafra Orman İşletme Müdürlüğü ve Bafra İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ulaştı. Ekiplerin hummalı çalışması ve köylülerin desteği sayesinde yangın, ormana sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangında 150 dekar alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.
Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.