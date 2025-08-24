DOLAR
40,83 0%
EURO
47,84 0%
ALTIN
4.431,67 0%
BITCOIN
4.681.323,72 0,51%

Samsun Çarşamba'da kamyonet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü Ercan Şentaş yaşamını yitirdi, araçtaki iki kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 15:41
Samsun Çarşamba'da kamyonet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun Çarşamba'da kamyonet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza ayrıntıları

Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Ercan Şentaş (49) idaresindeki 55 KS 109 plakalı kamyonet, Hacılıçay Mahallesi'nde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, kamyonette bulunan Kübra Ç. (25) ve Hanife B. (54) yaralandı. Araçta sıkışan sürücü Şentaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Şentaş'ın cenazesi aynı hastanenin morguna götürüldü.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karaisalı’da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
2
Sarıyer Zekeriyaköy'de Orman Yangını: Hava ve Kara Müdahalesi Sürüyor
3
Kastamonu'da Trafik Kazası: 16 Yaşındaki Yağmur Pehlivanlı Hayatını Kaybetti
4
Faslı futbolcu Muhammed Zeytuni, Sebte'ye yüzerek iltica etti
5
Karadağ Orman Yangınları İçin Uluslararası Yardım Çağrısında Bulundu
6
Rekabet Kurulu'ndan Google'a 2,6 Milyar Lira Ceza

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı