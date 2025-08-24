Samsun Çarşamba'da kamyonet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Kaza ayrıntıları
Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
Ercan Şentaş (49) idaresindeki 55 KS 109 plakalı kamyonet, Hacılıçay Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, kamyonette bulunan Kübra Ç. (25) ve Hanife B. (54) yaralandı. Araçta sıkışan sürücü Şentaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralılar, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Şentaş'ın cenazesi aynı hastanenin morguna götürüldü.
