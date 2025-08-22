DOLAR
Samsun Çarşamba'da Traktör Devrildi: 2 Kişi Yaralandı

Çarşamba ilçesinde 20 RC 724 plakalı traktörün su kanalına devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı; yaralılardan biri başka hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 16:47
Kaza ve Yaralıların Durumu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen kazada, 20 RC 724 plakalı traktörün su kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, E.A. (69) idaresindeki traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kürtün Mahallesi Hapan Kulağı mevkisinde yol kenarındaki su kanalına devrilmesiyle gerçekleşti.

Olayda araçta bulunan A.A. (73) ve E.A. (67) yaralanırken, sürücü E.A. (69) yara almadan kurtuldu.

Müdahale ve Hastaneye Sevk

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalenin ardından A.A., tedavi için Gazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

