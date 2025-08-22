Samsun Çarşamba'da Traktör Devrildi: 2 Kişi Yaralandı

Kaza ve Yaralıların Durumu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen kazada, 20 RC 724 plakalı traktörün su kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, E.A. (69) idaresindeki traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kürtün Mahallesi Hapan Kulağı mevkisinde yol kenarındaki su kanalına devrilmesiyle gerçekleşti.

Olayda araçta bulunan A.A. (73) ve E.A. (67) yaralanırken, sürücü E.A. (69) yara almadan kurtuldu.

Müdahale ve Hastaneye Sevk

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalenin ardından A.A., tedavi için Gazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.