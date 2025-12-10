Samsun Çarşamba'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Samsun’un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda polisin yaptığı aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve ticaretten elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

Operasyon Detayları

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıcalı Mahallesinde S.H. isimli şahsın üstünde ve ikametinde arama yaptı.

Yapılan aramalarda; 2,62 gram metamfetamin, 8,60 gram sentetik kannabinoid, 24 adet sentetik ecza hap, 0,40 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi ve 14 bin 705 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.H., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ELE GEÇİRİLENLER