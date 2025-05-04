Samsun'da 1 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi

Samsun'da Kaçak Etil Alkol Operasyonu

Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 1 ton etil alkol ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılıkla Mücadele Çalışmaları

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak alkol üretimi ve ticaretinin önlenmesi amacıyla şüpheli araçlara yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmada durdurulan bir araçta yapılan kontroller sonucunda, yakıt katkısı olarak kullanılan bidonlarda kamufle edilmiş 1 ton etil alkol bulundu. Ele geçirilen etil alkolden yaklaşık 2500 litre sahte alkol üretilebileceği değerlendiriliyor.

Bu başarılı operasyonla birlikte yaklaşık 1 milyon lira tutarında vergi kaybının önüne geçildiği belirtildi. Gözaltına alınan 2 kişi, işlemleri için emniyete götürüldü.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 ton etil alkol ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.