Samsun'da 15 Bin TL'lik Kazı-Kazan Hırsızlığı: A.E. Gözaltına Alındı, Adli Kontrolle Serbest

Olayın Detayları

Samsun’un İlkadım ilçesi Gazi Caddesinde bir büfeden 15 bin TL değerinde kazı-kazan çaldığı iddia edilen A.E. (55), Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAMSUN’DA BİR BÜFEDEN 15 BİN LİRALIK KAZI KAZA ÇALDIĞI İDDİA EDİLEN A.E.(55) GÖZALTINA ALINDI.