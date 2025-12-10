DOLAR
Samsun'da 15 Bin TL'lik Kazı-Kazan Hırsızlığı: A.E. Gözaltına Alındı, Adli Kontrolle Serbest

İlkadım Gazi Caddesi'ndeki bir büfeden 15 bin TL değerinde kazı-kazan çaldığı iddia edilen A.E. (55), gözaltına alındı; adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 17:55
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 17:55
Olayın Detayları

Samsun’un İlkadım ilçesi Gazi Caddesinde bir büfeden 15 bin TL değerinde kazı-kazan çaldığı iddia edilen A.E. (55), Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

