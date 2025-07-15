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Samsun'da 15 Temmuz Şehitleri Anıldı

Samsun'da, 15 Temmuz şehitleri Sevgi Yeşilyurt ve Muhammet Ali Aksu, gerçekleştirilen törenle anıldı.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 16:54
Samsun'da 15 Temmuz Şehitleri Anıldı

Samsun'da 15 Temmuz Şehitleri Anma Töreni

Samsun'da, 15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında hayatlarını kaybeden şehitler Sevgi Yeşilyurt ve Muhammet Ali Aksu anıldı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Alaçam ilçesinde yaşayan Sevgi Yeşilyurt'un annesi Gülbeyaz Yeşilyurt ile Muhammet Ali Aksu'nun annesi Ezine Aksu'yu ziyaret ederek, aile bireyleriyle bir araya geldi.

Daha sonra, Doyran Mahallesi’nde yer alan Aksu'nun kabrine gidilerek Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Vali Tavlı, ayrıca İstiklal gazisi Arif Zengin'in kabrine ve ailesine de ziyarette bulundu. Törene, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı ve Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir de katıldı.

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit olan Sevgi Yeşilyurt...

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit olan Sevgi Yeşilyurt ve Muhammet Ali Aksu anıldı.

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit olan Sevgi Yeşilyurt...

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit olan Sevgi Yeşilyurt ve Muhammet Ali Aksu anıldı.

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