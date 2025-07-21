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Samsun'da 15 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Samsun'da 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan R.K. jandarma tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 18:54
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 18:54
Samsun'da 15 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Samsun'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan operasyonda, aranan kişilerin tespit edilmesi için ilçe genelinde yoğun bir çalışma gerçekleştirildi.

Ekipler, hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan 39 yaşındaki R.K'yi, saklandığı adreste etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan hükümlü, jandarma işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Samsun'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Samsun'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

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