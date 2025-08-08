Samsun'da 16 Bin 800 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Samsun'da Narkotik Operasyonu: 16 Bin 800 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesi'nde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla 16 bin 800 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, takip edilen bir kamyon durduruldu. Aracın içindeki yapılan detaylı aramada, uyuşturucu nitelikli haplar tespit edildi.

Operasyon neticesinde, 23 yaşındaki E.B.Y. ve 22 yaşındaki A.A.B. gözaltına alındı. Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin devam edeceğini ve bu tür operasyonların artarak süreceğini vurguladı.

