DOLAR
40,69 -0,05%
EURO
47,41 0,32%
ALTIN
4.449,02 -0,27%
BITCOIN
4.749.135,85 0,4%

Samsun'da 16 Bin 800 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 16 bin 800 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 12:50
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 12:50
Samsun'da 16 Bin 800 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Samsun'da Narkotik Operasyonu: 16 Bin 800 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesi'nde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla 16 bin 800 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, takip edilen bir kamyon durduruldu. Aracın içindeki yapılan detaylı aramada, uyuşturucu nitelikli haplar tespit edildi.

Operasyon neticesinde, 23 yaşındaki E.B.Y. ve 22 yaşındaki A.A.B. gözaltına alındı. Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin devam edeceğini ve bu tür operasyonların artarak süreceğini vurguladı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 16 bin 800 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2...

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 16 bin 800 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Pazar Yerlerinde Nakit Problemi Çözülüyor: Kredi Kartı Kullanımı Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın'da Ölü Bulunan Üniversiteli Teslime Hanedan Mersin'de Defnedildi
2
ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek
3
Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor
4
Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL
5
Türk Savunma Sanayisi Dolanan Mühimmat Teknolojisinde Çığır Açtı
6
Çocuklu Ailelere Dev Sosyal Destek Ödemeleri Başladı! IBAN'ınızı Kontrol Edin

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

Pazar Yerlerinde Nakit Problemi Çözülüyor: Kredi Kartı Kullanımı Başlıyor

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!