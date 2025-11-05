Samsun'da 17 yaşındaki çocuğu bıçaklayan genç tutuklandı

Samsun İlkadım'da önceki tartışma nedeniyle 17 yaşındaki B.D.'yi bıçaklayan 19 yaşındaki A.M.C.S., nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 18:55
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 18:55
İlkadım'da çıkan kavgada 4 yerinden bıçaklanan genç tedavi altına alındı

Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Sahil Caddesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki B.D. ile A.M.C.S. (19) arasında daha önce tokat atma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.M.C.S., iddialara göre B.D.'yi bıçaklayarak 4 yerinden yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçtı.

Yaralı genç, olay yerine çağrılan ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gazi Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan A.M.C.S., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği Samsun Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

