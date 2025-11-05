Samsun'da 17 yaşındaki çocuğu bıçaklayan genç tutuklandı

İlkadım'da çıkan kavgada 4 yerinden bıçaklanan genç tedavi altına alındı

Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Sahil Caddesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki B.D. ile A.M.C.S. (19) arasında daha önce tokat atma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.M.C.S., iddialara göre B.D.'yi bıçaklayarak 4 yerinden yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçtı.

Yaralı genç, olay yerine çağrılan ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gazi Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan A.M.C.S., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği Samsun Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

