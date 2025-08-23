Samsun’da 171 bin 824 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi — 5 Gözaltı

Samsun'da Büyük Operasyon: 171 bin 824 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, İlkadım ve Kavak'ta eş zamanlı operasyonlar düzenledi

Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 171 bin 824 sentetik ecza hapı ele geçirilirken, 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım'da B.T (30)'ye ait ikamete operasyon düzenledi. İkamette ele geçirilen dijital materyalleri inceleyen ekipler, bir depoda hap sayımı yapan şüphelilere ait görüntülere ulaştı.

Görüntülerde yer alan Ş.D. (19), O.İ. (24) ve Y.E.Ö. (19)'ün kimlikleri tespit edildi ve dijital inceleme sonucu depo adresi belirlendi.

Depoya düzenlenen operasyonda, yapılan aramalarda 152 bin sentetik ecza hapı ile birlikte ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Soruşturmanın devamında, şüpheli B.T'nin Kavak ilçesindeki babaannesine ait evde yapılan aramada ise 19 bin 824 sentetik ecza hapı bulundu.

Operasyonda, şüpheliler B.T, Ş.D, O.İ, Y.E.Ö. ile olayla bağlantısı olduğu tespit edilen B.T. (28) yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.

