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Samsun'da 19 Yaşındaki Genç Denizde Boğuldu

Samsun'un Terme ilçesinde serinlemek için denize giren 19 yaşındaki Enes Arslan boğularak hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 25.06.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 25.06.2025 17:27
Samsun'da 19 Yaşındaki Genç Denizde Boğuldu

Samsun'un Terme İlçesinde Trajik Olay

Samsun'un Terme ilçesinde serinlemek amacıyla denize giren 19 yaşındaki Enes Arslan, korkunç bir şekilde boğuldu. Olay, Çoban Yatağı mesire alanında meydana geldi.

Olayın Gelişimi

Enes Arslan, denize girdikten kısa bir süre sonra bir anda gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredekiler hemen yardım çağrısında bulundu. Olay yerine, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaranlar, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve sağlık hizmetleri ekipleri sevk edildi.

Arama Çalışmaları

Denizde yapılan arama çalışmaları sonucunda, Enes Arslan'a bir süre sonra ulaşıldı. Cankurtaran ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından sudan çıkarılan genç adamın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Son Gelişmeler

Enes Arslan'ın cesedi, olay sonrası Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu üzücü olay, genç yaşta bir hayatın kaybı nedeniyle derin bir yas yarattı.

Samsun'un Terme ilçesinde serinlemek için denize giren 19 yaşındaki genç boğuldu.

Samsun'un Terme ilçesinde serinlemek için denize giren 19 yaşındaki genç boğuldu.

Samsun'un Terme ilçesinde serinlemek için denize giren 19 yaşındaki genç boğuldu.

Samsun'un Terme ilçesinde serinlemek için denize giren 19 yaşındaki genç boğuldu.

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