Samsun'da 2 Kişinin Öldüğü Kaza: Otobüsün Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Samsun'da 2 kişinin öldüğü kaza: Otobüs kamerasından yeni görüntüler

Samsun'un Terme ilçesinde 25 Ağustos'ta gerçekleşen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Olay, yolcu otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza anı ve otobüs içi görüntüler

Görüntülerde, şoför M.H.O.'nun aniden rahatsızlandığı ve muavinine ikinci şoförü çağırmasını söylediği anlar yer alıyor. Kısa süre sonra otobüsün kontrolünü kaybettiği ve kazanın yaşandığı anlar kameraya yansıyor.

Kaza, 25 Ağustos tarihinde, M.H.O. idaresindeki 53 RT 111 plakalı Sahil Seyahat firmasına ait yolcu otobüsünün, yol kenarında branda çekmeye çalışan A.Y. (47) ve M.Y. (71)'ye çarpmasıyla meydana geldi.

Otobüsün çarptığı açık kasa kamyonetin plakası 55 ADU 207 olarak kaydedildi. Kazada yaralanan A.Y. ve M.Y., kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma ve gözaltı

Olayın ardından gözaltına alınan sürücü M.H.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaza anına ilişkin görüntüler, soruşturmanın önemli delillerinden biri olarak dosyaya eklendi.

Kamuoyuna yansıyan güvenlik kamerası görüntüleri, kazanın nedenine ilişkin tartışmaları da gündeme taşıdı. Soruşturma detaylarının adli süreçle birlikte netleşmesi bekleniyor.

