DOLAR
41,15 -0,24%
EURO
47,97 0,38%
ALTIN
4.512,5 -0,11%
BITCOIN
4.533.409,83 1,56%

Samsun'da 2 Kişinin Öldüğü Kaza: Otobüsün Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Samsun Terme'de 25 Ağustos'ta yolcu otobüsünün çarpması sonucu 2 kişinin öldüğü kazaya ilişkin otobüs kamerası görüntüleri, sürücü M.H.O'nun rahatsızlandığını gösterdi.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 14:13
Samsun'da 2 Kişinin Öldüğü Kaza: Otobüsün Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Samsun'da 2 kişinin öldüğü kaza: Otobüs kamerasından yeni görüntüler

Samsun'un Terme ilçesinde 25 Ağustos'ta gerçekleşen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Olay, yolcu otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza anı ve otobüs içi görüntüler

Görüntülerde, şoför M.H.O.'nun aniden rahatsızlandığı ve muavinine ikinci şoförü çağırmasını söylediği anlar yer alıyor. Kısa süre sonra otobüsün kontrolünü kaybettiği ve kazanın yaşandığı anlar kameraya yansıyor.

Kaza, 25 Ağustos tarihinde, M.H.O. idaresindeki 53 RT 111 plakalı Sahil Seyahat firmasına ait yolcu otobüsünün, yol kenarında branda çekmeye çalışan A.Y. (47) ve M.Y. (71)'ye çarpmasıyla meydana geldi.

Otobüsün çarptığı açık kasa kamyonetin plakası 55 ADU 207 olarak kaydedildi. Kazada yaralanan A.Y. ve M.Y., kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma ve gözaltı

Olayın ardından gözaltına alınan sürücü M.H.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaza anına ilişkin görüntüler, soruşturmanın önemli delillerinden biri olarak dosyaya eklendi.

Kamuoyuna yansıyan güvenlik kamerası görüntüleri, kazanın nedenine ilişkin tartışmaları da gündeme taşıdı. Soruşturma detaylarının adli süreçle birlikte netleşmesi bekleniyor.

Samsun'un Terme ilçesinde yolcu otobüsünün, yolun kenarında kamyonete branda çekmeye çalışanlara...

Samsun'un Terme ilçesinde yolcu otobüsünün, yolun kenarında kamyonete branda çekmeye çalışanlara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Samsun'un Terme ilçesinde yolcu otobüsünün, yolun kenarında kamyonete branda çekmeye çalışanlara...

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hitit Çocuk Üniversitesi'nde 59 Öğrenci Kep Attı
2
Ağrı Patnos'ta Trafik Kazası: Kamyonet ile Hafif Ticari Çarpıştı, 8 Yaralı
3
Gümüşhane'de İki Otomobil Çarpıştı: 2 Sürücü Yaralandı
4
Köklerden Ufuklara: Türk Savunma Sanayisinin Yükselişi
5
Haluk Görgün: Türk Savunma Sanayisi %83 Yerlilik ve 7,1 Milyar $ İhracatla Yükseliyor
6
Samsun'da 48 Bin Makaron Ele Geçirildi
7
Şimşek: 2025'te Demir Yolu Dış Finansmanı 4,2 Milyar Avro

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı