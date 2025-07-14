Samsun'da 3 Katlı Binada Yangın; 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Samsun'da Yangın Panik Yarattı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Hastane Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binada çıkan yangın, 3 kişinin dumandan etkilenmesine neden oldu. Yangının 1. katında, henüz bilinmeyen bir nedenle çıktığı bildirildi.

Acil Müdahale

Yangın ihbarının ardından, olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve 112 Acil Sağlık ekipleri hızla sevk edildi. İtfaiye görevlileri, dumandan etkilenen 3 kişiyi güvenli bir şekilde binadan çıkardılar ve sağlık ekiplerine teslim ettiler.

Hasar Tespit Edildi

Yangın ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü, ancak 2 dairede hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ise yürütülen soruşturma ile aydınlatılacak.

Samsun’un İlkadım ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Samsun’un İlkadım ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.