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Samsun'da 3 Mayıs Türkçülük Günü Kutlandı

Samsun'da 3 Mayıs Türkçülük Günü, çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. MHP İl Başkanı Burhan Mucur, tarihi önemi vurguladı.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 22:18
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 22:18
Samsun'da 3 Mayıs Türkçülük Günü Kutlandı

Samsun'da 3 Mayıs Türkçülük Günü Coşkuyla Kutlandı

Samsun'da 3 Mayıs Türkçülük Günü, geleneksel bahar şöleniyle kutlandı. MHP İl Başkanı Burhan Mucur, Atakum ilçesindeki Çakırlar Korusu'nda düzenlenen programda bir konuşma yaptı.

Mucur, 3 Mayıs 1944'ün Türk milletinin hafızasında direniş ve diriliş günü olarak yer aldığını vurguladı. Bu anlamlı günün Türk milliyetçiliğinin direncini simgelediğini söyleyen Mucur, "3 Mayıs, Türk milliyetçiliğini mahkum etmeye çalışan karanlık zihniyetlere karşı, inançla verilen büyük bir mücadelenin adıdır. Bu kutlu gün, Türk milliyetçiliğinin zindanlara sığmayacak kadar güçlü bir irade olduğunu tüm dünyaya göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından etkinlikler başladı. Türkçülüğün simgelerinden biri olan demir dövme geleneği sergilendi ve doğa yürüyüşü düzenlendi. Çocuklar için ise yüz boyama, çuval yarışı ve halat çekme gibi eğlenceli aktiviteler gerçekleştirildi.

MHP Samsun İl Başkanlığı'nın öncülüğünde, Ülkü Ocakları Samsun İl Başkanlığı, Türkiye Kamu-Sen Samsun İl Temsilciliği, TÜRKAV Samsun Şubesi ve Türk Hukuk Enstitüsü Samsun Şubesi'nin katkılarıyla düzenlenen programa, çeşitli kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Samsun'da 3 Mayıs Türkçülük Günü, geleneksel bahar şöleniyle kutlandı. Program kapsamında...

Samsun'da 3 Mayıs Türkçülük Günü, geleneksel bahar şöleniyle kutlandı. Program kapsamında, Türkçülüğün simgelerinden demir dövme geleneği, doğa yürüyüşü, çocuklar için ise yüz boyama, çuval yarışı ve halat çekme gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

Samsun'da 3 Mayıs Türkçülük Günü, geleneksel bahar şöleniyle kutlandı. Program kapsamında...

Samsun'da 3 Mayıs Türkçülük Günü, geleneksel bahar şöleniyle kutlandı. Program kapsamında, Türkçülüğün simgelerinden demir dövme geleneği, doğa yürüyüşü, çocuklar için ise yüz boyama, çuval yarışı ve halat çekme gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

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