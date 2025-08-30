DOLAR
Samsun'da 30 Ağustos Fener Alayı: Gaziler İstiklal Madalyası ile Yürüdü

Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı fener alayında gaziler İstiklal Madalyası ile yürüdü; protokol denize karanfil bıraktı, etkinlik havai fişekle sona erdi.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 22:31
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 22:35
Törenin Ayrıntıları

Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen fener alayında gaziler, İstiklal Madalyası ile yürüdü.

Samsun Müzesi önünden başlayan fener alayı yürüyüşünde gaziler, TBMM tarafından 1924'te Milli Mücadele'deki fedakarlıkları nedeniyle Samsun'a verilen İstiklal Madalyası'nı taşıdı.

Türk bayrakları ve meşaleler taşıyan grup, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı'nın marşları eşliğinde Sahil Yolu'ndan Tütün İskelesi'ne yürüdü.

Samsun'un kahraman evlatları anısına Vali Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan ile kamu kurum ve kuruluşların üst düzey yetkilileri denize karanfil bıraktı. Daha sonra şehitler için dua edildi.

Yürüyüş, havai fişek gösterileri ile sona erdi.

Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen fener alayında gaziler, İstiklal Madalyası ile yürüdü.

